На месте старых бараков на Кирова достроили дом с зарядкой для смартфонов во дворе

На улице Кирова достроили дом «Революция» на месте старых бараков
ГК «Союз» достроила жилой дом «Революция» на улице
У дома переменная этажность от 10 до 17 этажей, один подземный этаж и 7 подъездов. В «Революции» в общей сложности 446 квартир, по 5–6 на площадке. По данным официального сайта застройщика, в продаже остаётся ещё 75 квартир.
1-комнатную на
Часть подъездов в доме выходит на улицу Ленинградскую, один подъезд в доме сквозной, остальные расположены во дворе. Парковочные места расположены по периметру дома и рассчитаны на 246 автомобилей.
Во дворе дома построили роллердром и велодорожку с разметкой, а также беседку со станцией для зарядки гаджетов.
Новый дом построили на месте девяти двухэтажных бараков — право застроить территорию ветхих домов застройщик получил в 2017 году.
Неделю назад НГС писал о другой новостройке в Октябрьском районе: у метро «Октябрьская» сдали дом на улице Садовой. А в августе стало известно, что совсем скоро ветхие дома исчезнут с улицы Нарымской — компания «Дом-Строй» планирует построить на их месте новый жилой комплекс.