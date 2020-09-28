На месте старых бараков на Кирова достроили дом с зарядкой для смартфонов во дворе

Часть подъездов в доме выходит на улицу Ленинградскую, один подъезд в доме сквозной, остальные расположены во дворе. Парковочные места расположены по периметру дома и рассчитаны на 246 автомобилей.



Во дворе дома построили роллердром и велодорожку с разметкой, а также беседку со станцией для зарядки гаджетов.



Новый дом построили на месте девяти двухэтажных бараков — право застроить территорию ветхих домов застройщик получил в 2017 году.



Неделю назад НГС писал о другой новостройке в Октябрьском районе: у метро «Октябрьская» сдали дом на улице Садовой. А в августе стало известно, что совсем скоро ветхие дома исчезнут с улицы Нарымской — компания «Дом-Строй» планирует построить на их месте новый жилой комплекс.