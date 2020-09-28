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На месте старых бараков на Кирова достроили дом с зарядкой для смартфонов во дворе

Барнаульская группа «Союз» получила от мэрии разрешение ввести в эксплуатацию дом «Революция»

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Часть подъездов выходит на улицу Ленинградскую, часть — во двор с велодорожкой и роллердромом

Часть подъездов выходит на улицу Ленинградскую, часть — во двор с велодорожкой и роллердромом

На улице Кирова достроили дом «Революция» на месте старых бараков

ГК «Союз» достроила жилой дом «Революция» на улице Кирова, 322 — разрешение на ввод опубликовано на муниципальном портале Новосибирска.

У дома переменная этажность от 10 до 17 этажей, один подземный этаж и 7 подъездов. В «Революции» в общей сложности 446 квартир, по 5–6 на площадке. По данным официального сайта застройщика, в продаже остаётся ещё 75 квартир.

1-комнатную на 1-м этаже площадью 37 кв. м можно купить за 3,2 млн рублей. Самая дорогая «трёшка» — площадью 91,8 кв. м на 7-м этаже, с двумя санузлами и помещением в 5,8 квадрата, которое в планировке отмечено как «передняя» — стоит 5,7 млн рублей.

Во дворе построили беседку со станцией зарядки

Во дворе построили беседку со станцией зарядки

Часть подъездов в доме выходит на улицу Ленинградскую, один подъезд в доме сквозной, остальные расположены во дворе. Парковочные места расположены по периметру дома и рассчитаны на 246 автомобилей.

Во дворе дома построили роллердром и велодорожку с разметкой, а также беседку со станцией для зарядки гаджетов.

Новый дом построили на месте девяти двухэтажных бараков — право застроить территорию ветхих домов застройщик получил в 2017 году.

Неделю назад НГС писал о другой новостройке в Октябрьском районе: у метро «Октябрьская» сдали дом на улице Садовой. А в августе стало известно, что совсем скоро ветхие дома исчезнут с улицы Нарымской — компания «Дом-Строй» планирует построить на их месте новый жилой комплекс.

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