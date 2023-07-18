«Строек на берегу Оби не будет»: Андрей Травников отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире — онлайн

В Новосибирской области соберутся специалисты по беспилотникам на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023».

— Долго все присматривались к беспилотным аппаратам. И вдруг выяснили, что даже бытовой, игрушечный квадрокоптер может стать серьезным инструментом не только военным. Мы в этом году, например, стали активнее использовать их для наблюдений за пожарами, — отметил губернатор.

Будет три площадки для проведения различных соревнований и около 1000 участников.