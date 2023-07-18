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«Строек на берегу Оби не будет»: Андрей Травников отвечает на вопросы жителей региона в прямом эфире — онлайн

Мы ведем текстовую расшифровку

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в прямом эфире на телеканале ОТС отвечает на вопросы жителей.

Трансляция начнется в 11:05 сегодня, 18 июля.

Мы ведем текстовую расшифровку встречи на сайте. Самое главное будет опубликовано в Тelegram-канале НГС. Не забудьте подписаться!

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В Новосибирской области соберутся специалисты по беспилотникам на проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг-2023».

— Долго все присматривались к беспилотным аппаратам. И вдруг выяснили, что даже бытовой, игрушечный квадрокоптер может стать серьезным инструментом не только военным. Мы в этом году, например, стали активнее использовать их для наблюдений за пожарами, — отметил губернатор.

Будет три площадки для проведения различных соревнований и около 1000 участников.

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Дни Санкт-Петербурга пройдут в Новосибирской области. Когда именно — губернатор не уточнил.

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О развитии речного транспорта.

— За последние годы появились дополнительные маршруты и достаточно активно развивается туристический речной транспорт, — отметил Андрей Травников.

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В каждой центральной районной больнице в Новосибирской области будет по мобильному передвижному ФАПу, заверил губернатор.

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У жителей НСО есть опасения насчет урожая.

— Урожай считается по осени. Но можно уже спрогнозировать, что, к сожалению, рекордный урожай не получим, как в прошлом году. Посевы пострадали. В 19 районах подтвержден режим ЧС, — подчеркнул Андрей Травников. — Режим ЧС по всему региону позволяет защитить наших аграриев. Главная задача — воспользоваться той кормовой базой, что есть на месте и договариваться с теми территориями, где есть возможность их закупить.

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Может ли мобилизованный получать региональные выплаты НСО, если у него не было до этого прописки в нашем регионе?

— Да, может. Все необходимые изменения в законодательство внесли, — заверил Андрей Травников. — Все категории участников СВО мы уравняли: мобилизованный, доброволец и т. д. На всех бойцов распространяются все региональные выплаты и реабилитационный сертификат.

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Проблемы с водой в Ордынке должны решиться к концу этого года.

— Будет вода высочайшего качества, — заверил Андрей Травников.

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Будут ли пункты зарядки электромобилей в НСО?

— Какой-то специальной государственной программы нет, — отметил губернатор. — Электробус значительно дороже автобуса. И мы решили не распыляться. Автобус на природном газе даже более экологичный, чем электробус. Общественный транспорт будет переводиться на природный газ и троллейбусы с удлиненным ходом.

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Планируется расширение Чуйского тракта до четырех полос в формате капитального ремонта. Проектная документация разработана. Сейчас стоит вопрос о финансировании.

— Поднимал вопрос у президента. И соглашение подписано тремя губернаторами регионов, — отметил Андрей Травников. — Главное — добиться финансирования.

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Будет ли продолжение Бугринского моста?

— Будет, но приходится определять последовательность проектов. На четвертый мост были понятны получения денег. Следующие приоритеты — серия развязок по направлению к Академгородку. Долгожданная развязка — матвеевский виадук. Стартовала также разработка проекта Южного транзита, в который входит Бугринский мост.

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Будет ли благоустраиваться территория рядом с четвертым мостом в сторону Димитровского моста?

— Да, будет. Нужно решить судьбу речного порта. Могу заверить, что больше не допущу застройки береговой полосы. Мы видим, что есть примеры, когда жилые комплексы своими стенами прям к воде приближаются. Мы больше не допустим таких решений по некоторым территориям. На левом берегу между Октябрьским мостом и четвертым уже удалось не допустить строительства апарт-отелей, — добавил Андрей Травников.

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О популярности парка «Арена».

— В первом генплане советском на левом берегу было предусмотрено создание такого спортивного рекреационного ядра. И было неофициальное название «сибирские Лужники». Случай помог в том, что территория не была застроена и эта низменность ждала своего времени. И это только начало создания большой парковой зоны — «от моста до моста», — объяснил губернатор.

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Первый матч на новом ЛДС

Первый вопрос прозвучал про «Сибирь-Арену».

— Команда переезжает на новую арену, и первый матч этого сезона 7 сентября будет играть на новом ЛДС, — ответил Андрей Травников.

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Встреча началась.

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Встреча немного задерживается.

В комментариях в группе телеканала ОТС жители задают вопросы о строительстве мусорного полигона вблизи Плотниково, а также о газификации деревень.

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