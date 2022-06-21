Передумали: в мэрии отменили решение застроить территорию рядом с пляжем «Наутилус»

В конце года также на одном из участков начались земельные работы. По новому варианту проекта планировки там должен появиться спортивный объект. При этом, отметил Михаил Рязанцев, в генеральном плане участки, которые предлагают перевести в зеленую зону, находятся в зоне коммерческой застройки.

