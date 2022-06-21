СЕЙЧАС +27°С
Пробки 2/10
usd 56.17
eur 58.80
Тема дняКто выступит на День города
Все новости
Все новости
Подробности

Передумали: в мэрии отменили решение застроить территорию рядом с пляжем «Наутилус»

Вместо гостиниц и апартаментов предложили сделать единую зеленую зону

2 132
Центральный городской пляж уже достаточно давно закрыт из-за строительства четвертого моста. В это время решается судьба большой территории, которая прилегает к берегу

Центральный городской пляж уже достаточно давно закрыт из-за строительства четвертого моста. В это время решается судьба большой территории, которая прилегает к берегу

Поделиться

Комиссия по проектам планировки мэрии Новосибирска отменила план по застройке территории рядом с пляжем «Наутилус». О решении сообщили в телеграм-канале «Коалиции 2020».

— Сегодня комиссия приняла решение перевести весь участок пляжа в статус «зеленой зоны». Когда проект примут, строить там ничего будет нельзя, — сообщили в телеграм-канале.

Как рассказал журналисту НГС присутствовавший на заседании комиссии координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в новом варианте проекта планировки этой части города нет ни высотной, ни среднеэтажной застройки.

— Между рекой и котлованом предложили сохранить зеленую зону, а на улице Стартовой — разместить спортивный объект, — сказал Михаил Рязанцев. — Рекомендация комиссии — вынести его на общественные обсуждения. В ближайшее время они должны пройти на портале «Электронной демократии».

В новом варианте проекта планировки застройка возможна только на углу котлована со стороны улицы Стартовой (отмечено сиреневым цветом) — это зона объектов культуры и спорта

В новом варианте проекта планировки застройка возможна только на углу котлована со стороны улицы Стартовой (отмечено сиреневым цветом) — это зона объектов культуры и спорта

Поделиться

Возможную застройку другая комиссия мэрии одобрила в ноябре прошлого года. Предполагалось, что вокруг котлована появятся две гостиницы, но для этого нужно было предоставить владельцу земли нужный условно разрешенный вид использования земли. Вопрос откладывали несколько раз, прежде чем вынести решение.

Концепция, одобренная в ноябре

Концепция, одобренная в ноябре

Поделиться

В конце года также на одном из участков начались земельные работы. По новому варианту проекта планировки там должен появиться спортивный объект. При этом, отметил Михаил Рязанцев, в генеральном плане участки, которые предлагают перевести в зеленую зону, находятся в зоне коммерческой застройки.

Кому принадлежит территория в районе пляжа Наутилус, НГС подробно писал осенью.

По теме

пляж «Наутилус»городской пляж«Искалеченный Новосибирск»
  • ЛАЙК12
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ2
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2