Передумали: в мэрии отменили решение застроить территорию рядом с пляжем «Наутилус»
Вместо гостиниц и апартаментов предложили сделать единую зеленую зону
Комиссия по проектам планировки мэрии Новосибирска отменила план по застройке территории рядом с пляжем «Наутилус». О решении сообщили в телеграм-канале «Коалиции 2020».
— Сегодня комиссия приняла решение перевести весь участок пляжа в статус «зеленой зоны». Когда проект примут, строить там ничего будет нельзя, — сообщили в телеграм-канале.
Как рассказал журналисту НГС присутствовавший на заседании комиссии координатор движения «Искалеченный Новосибирск» Михаил Рязанцев, в новом варианте проекта планировки этой части города нет ни высотной, ни среднеэтажной застройки.
— Между рекой и котлованом предложили сохранить зеленую зону, а на улице Стартовой — разместить спортивный объект, — сказал Михаил Рязанцев. — Рекомендация комиссии — вынести его на общественные обсуждения. В ближайшее время они должны пройти на портале «Электронной демократии».
Возможную застройку другая комиссия мэрии одобрила в ноябре прошлого года. Предполагалось, что вокруг котлована появятся две гостиницы, но для этого нужно было предоставить владельцу земли нужный условно разрешенный вид использования земли. Вопрос откладывали несколько раз, прежде чем вынести решение.
В конце года также на одном из участков начались земельные работы. По новому варианту проекта планировки там должен появиться спортивный объект. При этом, отметил Михаил Рязанцев, в генеральном плане участки, которые предлагают перевести в зеленую зону, находятся в зоне коммерческой застройки.
Кому принадлежит территория в районе пляжа Наутилус, НГС подробно писал осенью.