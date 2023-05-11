По проекту нидерландских архитекторов: гуляем по новой школе в «Евробереге» — видео

В Новосибирске в микрорайоне «Европейский берег» построили школу по проекту архитекторов из Нидерландов — здание обошлось в 1,2 миллиарда рублей. Проект разработали специально для микрорайона, а реализовал его застройщик — «Брусника». В этом видео вы увидите, как может выглядеть школа, в которой хочется учиться.
У четырехэтажного здания школы нетиповые форма и планировка. Вместо традиционного актового зала здесь атриум со стеклянной крышей, а вместо привычных кресел — огромная трибуна с мягкими сиденьями. Из музыкального класса за стеклянной перегородкой прямо на сцену можно выкатывать рояль. Типовую библиотеку заменил медиакластер.
Журналисты НГС прошли по всем этажам (в школе так много лестниц, что не обойтись без лифтов) и сняли самые интересные локации: спортивные залы с муралами, столовую, кабинеты химии и физики со всем оборудованием для практических занятий и кабинет информатики с зоной для занятий робототехникой.
В мае школу открыли для начальных классов — младшие школьники займут три этажа левого крыла здания. Вообще школа рассчитана на 825 учеников.
Еще больше подробностей о новом здании школы — в репортаже Лизы Пичугиной.