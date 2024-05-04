«Смертью смерть поправ»: необычный тест на знание церковных терминов

Накануне Пасхи, которая в нынешнем году сильно запоздала и наступит только 5 мая, предлагаем проверить себя: а знаете ли вы церковные термины?
Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» современные люди пытались вспомнить слова, которые говорили при том царе? «Паки, паки, иже херувимы», «вельми понеже» и другие. Давайте отделим зерна от плевел и проявим эрудицию.
- Конец
- Верно
- Благословляю
- Женщины, пришедшие омыть и умастить благовониями тело казненного Христа
- Женщины, которые замужем за священником
- Женщины, которые сообщили миру о воскрешении Христа
- Это символизирует начало, середину и конец
- Восхваляются три добродетели — вера, надежда и любовь
- Воздается честь всем лицам Святой Троицы — Отцу, Сыну и Святому Духу
- Первая неделя после Пасхи
- Пасхальное приветствие «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
- Система расчета даты православной Пасхи
- «Страстный» здесь в значении «страшный»
- Слово «страсть» означает «страдания»
- Потому что на этой неделе особенно проявляются грехи
- «Вонмем»
- «Паки и паки»
- «Многая лета»
- Иисус Христос посмеялся над смертью
- Иисус Христос воскрес и таким образом победил смерть
- Иисус Христос доказал, что смерти не существует
- Ткань с изображением образа Христа, лежащего в гробу
- Покрывало с буквами «ХВ»
- Полотенце, которым протирают чашу после причащения