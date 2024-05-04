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Религия тест «Смертью смерть поправ»: необычный тест на знание церковных терминов

«Смертью смерть поправ»: необычный тест на знание церковных терминов

Будет посложнее, чем «пасхальный кулич», «крестный ход» и «Благодатный огонь»

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15 комментариев
А вы знали, что в Откровении святого Иоанна Богослова «Аминь» — одно из имен Бога?

Накануне Пасхи, которая в нынешнем году сильно запоздала и наступит только 5 мая, предлагаем проверить себя: а знаете ли вы церковные термины?

Помните, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» современные люди пытались вспомнить слова, которые говорили при том царе? «Паки, паки, иже херувимы», «вельми понеже» и другие. Давайте отделим зерна от плевел и проявим эрудицию.

ТЕСТ
1 / 8
Что означает слово «аминь»?
  • Конец
  • Верно
  • Благословляю
2 / 8
Кто такие «жены-мироносицы»?
  • Женщины, пришедшие омыть и умастить благовониями тело казненного Христа
  • Женщины, которые замужем за священником
  • Женщины, которые сообщили миру о воскрешении Христа
3 / 8
Почему богослужебный возглас «аллилуйя», прославляющий Бога, повторяется три раза?
  • Это символизирует начало, середину и конец
  • Восхваляются три добродетели — вера, надежда и любовь
  • Воздается честь всем лицам Святой Троицы — Отцу, Сыну и Святому Духу
4 / 8
Что такое «пасхалия»?
  • Первая неделя после Пасхи
  • Пасхальное приветствие «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе!»
  • Система расчета даты православной Пасхи
5 / 8
Почему неделю, предшествующую Пасхе, называют «страстной»?
  • «Страстный» здесь в значении «страшный»
  • Слово «страсть» означает «страдания»
  • Потому что на этой неделе особенно проявляются грехи
6 / 8
Что предшествует фразе «...миром Господу помолимся»?
  • «Вонмем»
  • «Паки и паки»
  • «Многая лета»
7 / 8
Что означает «смертью смерть поправ»?
  • Иисус Христос посмеялся над смертью
  • Иисус Христос воскрес и таким образом победил смерть
  • Иисус Христос доказал, что смерти не существует
8 / 8
В Страстную пятницу из алтаря выносят Плащаницу. Что она представляет собой в настоящее время?
  • Ткань с изображением образа Христа, лежащего в гробу
  • Покрывало с буквами «ХВ»
  • Полотенце, которым протирают чашу после причащения

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