В Новосибирске начали торговать черемшой из Алтая — сколько она стоит

В Новосибирске начали продавать первую в этом году черемшу. Кадрами с НГС поделился читатель Владимир.
Новосибирец рассказал, что заметил продавцов черемшой на стихийных рынках на площади Маркса.
— Говорят, что с Алтая привезли. Цены от 100 до 150 рублей за пучок. Цена зависит от размера стеблей, — пояснил Владимир.
То, что черемша действительно из Алтая подтверждает характерный ободок бордового цвета в середине стебля. В некоторых торговых точках продавали исключительно Сибирскую черемшу — её стебли более плотные и сочные. В то же время можно было найти и черемшу из Краснодарского края — у нее нет характерного ободка.
В прошлом году торговцы начали продавать черемшу еще в конце апреля. Цены на нее достигали 550 рублей за килограмм.