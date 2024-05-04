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Весна эксклюзив В Новосибирске начали торговать черемшой из Алтая — сколько она стоит

В Новосибирске начали торговать черемшой из Алтая — сколько она стоит

Лесная зелень имеет характерный бордовый ободок

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Сибирская черемша и черемша из Краснодарского края

В Новосибирске начали продавать первую в этом году черемшу. Кадрами с НГС поделился читатель Владимир.

Новосибирец рассказал, что заметил продавцов черемшой на стихийных рынках на площади Маркса.

— Говорят, что с Алтая привезли. Цены от 100 до 150 рублей за пучок. Цена зависит от размера стеблей, — пояснил Владимир.

То, что черемша действительно из Алтая подтверждает характерный ободок бордового цвета в середине стебля. В некоторых торговых точках продавали исключительно Сибирскую черемшу — её стебли более плотные и сочные. В то же время можно было найти и черемшу из Краснодарского края — у нее нет характерного ободка.

В прошлом году торговцы начали продавать черемшу еще в конце апреля. Цены на нее достигали 550 рублей за килограмм.

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Новосибирск Краснодарский край Алтай Черемша
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