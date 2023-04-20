В Новосибирске начали торговать черемшой — откуда она появилась в такие холода

В Новосибирске появилась первая в этом году черемша. Продавцы говорят, что она алтайская, но по внешнему виду она похожа на колбу из Краснодарского края.



Корреспондент НГС заметил черемшу (колбу) в фруктово-овощном павильоне на площади Маркса. Торговцы сказали, что у них этот товар появился на этой неделе. Продается она на вес, стоит 550 рублей за килограмм. На вопрос, откуда привезли эту зелень, торговцы отвечают уклончиво: