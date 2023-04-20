В Новосибирске начали торговать черемшой — откуда она появилась в такие холода

В Новосибирске появилась первая в этом году черемша. Продавцы говорят, что она алтайская, но по внешнему виду она похожа на колбу из Краснодарского края.
Корреспондент НГС заметил черемшу (колбу) в фруктово-овощном павильоне на площади Маркса. Торговцы сказали, что у них этот товар появился на этой неделе. Продается она на вес, стоит 550 рублей за килограмм. На вопрос, откуда привезли эту зелень, торговцы отвечают уклончиво:
— Поставщик говорит, что с Алтая.
Внешний вид черемши, впрочем, заставляет усомниться в достоверности этой информации. Сибирская черемша имеет в середине стебля характерный ободок бордового цвета. Стебли продающейся сейчас черемши также чуть более плотные и менее сочные.
Цены в городе на этот товар могут варьироваться от 400 рублей за килограмм. В других точках ее тоже могут выдавать за алтайскую, хотя некоторые торговцы всё же признаются, что зелень привезена из Краснодарского края.
В прошлом году черемшу начали продавать еще в марте. Правда, появилась она сразу у уличных торговцев.