«Рядом самые близкие»: Павел Прилучный показал первый день рождения сына — милое видео

В Telegram-канале Павла Прилучного появилось видео с семейного торжества. На нем любящий отец, супруга артиста Зепюр Брютян, сводный брат и сестра на фоне воздушных шариков задувают свечку на миниатюрном торте. Перед этими кадрами Прилучный целует супругу в губы как символ большой любви.

Актер Павел Прилучный провел детство в Бердске, а потом перебрался в Новосибирск. С актрисой Зепюр Брутян он познакомился на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын.

