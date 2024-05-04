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Прилучный показал милое видео с дня рождения сына

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Развлечения «Рядом самые близкие»: Павел Прилучный показал первый день рождения сына — милое видео

«Рядом самые близкие»: Павел Прилучный показал первый день рождения сына — милое видео

Сыну артиста Микаэлю исполнился год

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15 комментариев
Год Микаэлю исполнился 28 апреля

Новосибирский актер Павел Прилучный опубликовал милые семейные кадры. 28 апреля младшему сыну артиста Микаэлю исполнился год.

В Telegram-канале Павла Прилучного появилось видео с семейного торжества. На нем любящий отец, супруга артиста Зепюр Брютян, сводный брат и сестра на фоне воздушных шариков задувают свечку на миниатюрном торте. Перед этими кадрами Прилучный целует супругу в губы как символ большой любви.

— Нашему Микаэлу уже годик. И рядом самые близкие, — подписал видео Прилучный.

Актер Павел Прилучный провел детство в Бердске, а потом перебрался в Новосибирск. С актрисой Зепюр Брутян он познакомился на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а потом сыграли свадьбу. В прошлом году у пары родился сын.

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Новосибирск Павел Прилучный Дети Зепюр Брутян
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