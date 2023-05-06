Павел Прилучный с женой выбрали необычное имя для сына — как его назвали

Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян выбрали имя для своего сына, который родился 28 апреля.

Судя по фото, которое актер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*, мальчика назвали Микаэлем. На кадре супруга Павла Прилучного Зепюр держит младенца на руках. У нее за спиной светится надпись Welcome Mikael, что переводится как «Добро пожаловать, Микаэль».