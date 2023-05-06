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Павел Прилучный с женой выбрали необычное имя для сына — как его назвали

Ребенок родился 28 апреля

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Мальчика назвали Микаэлем

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Актер Павел Прилучный и его жена Зепюр Брутян выбрали имя для своего сына, который родился 28 апреля.

Судя по фото, которое актер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram*, мальчика назвали Микаэлем. На кадре супруга Павла Прилучного Зепюр держит младенца на руках. У нее за спиной светится надпись Welcome Mikael, что переводится как «Добро пожаловать, Микаэль».

— Любимая, спасибо за сына!!! Семья растет! — такую подпись к фото сделал Павел.

Актер участвовал в родах и сам перерезал пуповину. Семья несколько дней держала новость в секрете, но в начале мая Зепюр опубликовала кадры с новорожденным.

Павел Прилучный родился в Казахстане. Детство и юность провел в Новосибирской области, в городе Бердске. Там он поступил в театральное училище. НГС писал о том, как жил известный актер до того, как стал звездой.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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