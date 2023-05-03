Кто родился у семьи Прилучного — мальчик, девочка или двойня? Молодая мать поделилась трогательным видео

Жена актера Павла Прилучного родила ребенка: Зепюр Брутян опубликовала в Instagram* видео с новорожденным малышом, пол которого всё еще неизвестен. Молодые родители несколько дней держали новость в секрете — ребенок появился на свет 28 апреля.
Прилучный принимал участие в родах и сам перерезал пуповину, едва не потеряв сознание от избытка чувств. На кадрах, опубликованных Брутян, замечены и дети актера от первого брака — Мия и Тимофей. Вся семья буквально светится от счастья.
На прошлой неделе Зепюр Брутян выкладывала фото с животом и намекала на двойню, но ребенок родился один. Одна из подписчиц предположила, что родился мальчик из-за эмоджи в виде сердца синего цвета.
— Мальчик, поздравляю с первенцем! — написала Анастасия Гафарова в комментариях под постом.
— А самое интересное, посмотрите, как Павел расцвел и помолодел рядом с такой прекрасной женой, — поделилась мнением другая фанатка семьи Прилучных.
— Я очень рада за них! Ну а больше хотелось бы подчеркнуть, какие дети у Павла и Агаты хорошенькие, не разбалованные, такие открытые и дружелюбны, — добавила комментарий поклонница.
Напомним, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян познакомились на съемках сериала «В клетке». Первое время актеры пытались запутать фанатов, то называя себя парой, то объявляя новость фейком. Но спустя несколько месяцев Прилучный и Брутян всё же признались в искренности своих чувств, а в августе сыграли свадьбу.
Николай Басков — бывший житель Новосибирска — активно продолжает музыкальную карьеру. На прошлой неделе певец поделился с поклонниками новым клипом на песню «Ты неотразима», но фанаты не оценили красоту девушки, исполнивший роль музы Баскова.
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