«Что за тетя снялась?» Николай Басков выпустил клип с эффектной брюнеткой в главной роли — она не понравилась фанатам

Певец Николай Басков объявил о премьере нового клипа на песню «Ты неотразима», главную роль в котором исполнила актриса Ирина Краус. По сюжету Басков выражает восхищение красотой девушки. Видеоролик вышел на Rutube.
— Ты неотразима, как в балете прима. Все красотки мира блекнут пред тобой, — мечтательно поет Басков. Фоном идут сменяющиеся кадры с Краус, где она томно смотрит в камеру или позирует перед фотографами, изображая богемную жизнь.
Мнения поклонников относительно красоты Краус разделились — часть аудитории в комментариях написала, что актриса испортила впечатление от премьеры.
— Песня хорошая, но неотразимой назвать нельзя. Она портит клип, — пишет пользователь Rutube.
— Ох и страшная же та, что якобы «неотразима», — высказался другой зритель.
— Что за тетя снялась в клипе? — поинтересовался поклонник Баскова, отметив красоту и притягательность певца.
Николай Басков прожил в Новосибирске 4 года. Отец Николая был военным, и вся семья по новому назначению Виктора Баскова перебралась в Новосибирск. Мама Николая по профессии учительница математики, но какое-то время работала диктором на телевидении.
С 3-го по 7-й класс маленький Коля учился в новосибирской школе
После 7-го класса Басковы уехали из Сибири, и Коля продолжил учиться уже в Москве. Несмотря на то что певец уехал из Новосибирска еще ребенком, он всегда с теплом отзывается о нашем городе и с охотой приезжает сюда с концертами.
Еще одна звезда из Новосибирска громко заявила о себе — 13-летняя блогерша Милана Ахметова попала в список номинантов Forbes. Девочка оказалась самой молодой участницей рейтинга.