«Что за тетя снялась?» Николай Басков выпустил клип с эффектной брюнеткой в главной роли — она не понравилась фанатам

С 3-го по 7-й класс маленький Коля учился в новосибирской школе № 186 . Параллельно он поступил в музыкальную школу при новосибирской консерватории и окончил ее в 1989 году с золотой медалью. Здесь же Коля впервые влюбился, это потом он покорит сердце Ани Лорак и Виктории Лопыревой, а еще будет собирать залы поклонниц. В Новосибирске он выбрал своей первой избранницей одноклассницу Татьяну Булгакову, с которой сидел за одной партой.

