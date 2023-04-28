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«Что за тетя снялась?» Николай Басков выпустил клип с эффектной брюнеткой в главной роли — она не понравилась фанатам

Мнения поклонников по поводу красоты девушки разделились — смотрим на ее фото

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Премьера клипа состоялась 28 апреля

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Певец Николай Басков объявил о премьере нового клипа на песню «Ты неотразима», главную роль в котором исполнила актриса Ирина Краус. По сюжету Басков выражает восхищение красотой девушки. Видеоролик вышел на Rutube.

— Ты неотразима, как в балете прима. Все красотки мира блекнут пред тобой, — мечтательно поет Басков. Фоном идут сменяющиеся кадры с Краус, где она томно смотрит в камеру или позирует перед фотографами, изображая богемную жизнь.

Главную роль в клипе исполнила Ирина Краус

Главную роль в клипе исполнила Ирина Краус

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Мнения поклонников относительно красоты Краус разделились — часть аудитории в комментариях написала, что актриса испортила впечатление от премьеры.

— Песня хорошая, но неотразимой назвать нельзя. Она портит клип, — пишет пользователь Rutube.

— Ох и страшная же та, что якобы «неотразима», — высказался другой зритель.

— Что за тетя снялась в клипе? — поинтересовался поклонник Баскова, отметив красоту и притягательность певца.

Некоторые отметили сходство Ирины с бывшей женой Николая Светланой Шпигель

Некоторые отметили сходство Ирины с бывшей женой Николая Светланой Шпигель

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Николай Басков прожил в Новосибирске 4 года. Отец Николая был военным, и вся семья по новому назначению Виктора Баскова перебралась в Новосибирск. Мама Николая по профессии учительница математики, но какое-то время работала диктором на телевидении.

С 3-го по 7-й класс маленький Коля учился в новосибирской школе № 186. Параллельно он поступил в музыкальную школу при новосибирской консерватории и окончил ее в 1989 году с золотой медалью. Здесь же Коля впервые влюбился, это потом он покорит сердце Ани Лорак и Виктории Лопыревой, а еще будет собирать залы поклонниц. В Новосибирске он выбрал своей первой избранницей одноклассницу Татьяну Булгакову, с которой сидел за одной партой.

После 7-го класса Басковы уехали из Сибири, и Коля продолжил учиться уже в Москве. Несмотря на то что певец уехал из Новосибирска еще ребенком, он всегда с теплом отзывается о нашем городе и с охотой приезжает сюда с концертами.

Еще одна звезда из Новосибирска громко заявила о себе — 13-летняя блогерша Милана Ахметова попала в список номинантов Forbes. Девочка оказалась самой молодой участницей рейтинга.

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