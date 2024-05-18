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Весна Семь кругов сада «Цены позапрошлогодние»: десятки питомников привезли саженцы на ярмарку в Новосибирске — что и за сколько можно купить

«Цены позапрошлогодние»: десятки питомников привезли саженцы на ярмарку в Новосибирске — что и за сколько можно купить

На выбор есть всё — от рассады овощей до экзотических сортов

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Большинство продавцов просят наличный расчет

В Новосибирске на площадке перед ДК Чкалова проходит ярмарка для садоводов. Десятки питомников привезли свои саженцы и рассаду. Купить можно всё — от рассады овощей и цветов до плодово-ягодных деревьев и хвойников. Изучаем цены, сорта и разбираемся, что делать с саженцами после покупки.

Ярмарка для садоводов у ДК Чкалова работает два дня — 17 и 18 мая с 10:00 до 18:00. В мэрии Новосибирска сообщали, что она собрала не менее 100 участников. В самом начале работы часть палаток оставались пустыми, но даже в 10:00 покупателей было немало.

Предлагаем вам прогуляться по ней с нашей помощью и узнать, что привезли питомники в этом году.

Петунии — самая популярная рассада цветов на ярмарке. Цена — от 60 рублей за штуку. Хризантемы продают по 150 рублей за штуку

По сравнению с прошлыми годами сейчас на ярмарке стало больше продавцов с рассадой овощей. Томаты можно купить от 50 рублей за штуку, перцы от 60 рублей.

— Огурцы тоже привезли в этом году. Они по 50 рублей за штуку. У нас сорт «Герман». Можно сажать в теплицу, так как партенокарпический — самоопыляемый. Сорт очень хороший, — объяснила продавец Татьяна.

Напоминаем, что в Сибири в открытый грунт рассаду овощей можно высаживать не раньше 25 мая

Можно купить и достаточно экзотические растения. Например, стевию за 500 рублей.

— Стевия — растение из Южной Америки. Один листочек в 400 раз слаще сахара! — уверяет владелец питомника Владимир Петров. — Ее обычно сушат и потом добавляют в чай. Она очень хорошо черенкуется.

Можно купить самшит, хауттюйнию, магонию подуболистую и виргинский можжевельник в пределах 1000 рублей
В руках у продавца стевия

Земляника садовая, а если говорить по-простому — клубника, есть у большинства продавцов. В среднем цены колеблются от 100 до 200 рублей в зависимости от сорта.

— Цены по сравнению с прошлым годом не выросли. На отдельные сорта яблонь и абрикосов подросла цена на 100 рублей в среднем, — объяснила продавец питомника «Сибирь Сад» Татьяна. — У нас можно выращивать абрикосы, только брать нужно сибирские сорта — «Лель», «Северный триумф», «Королевский». В Сибири они хорошо растут, но в первый год нужно их защищать. Сажать обязательно парой, чтобы было опыление.

Ампельная клубника будет расти в горшке и радовать не только ягодами, но и красотой цветов
Сибиряки могут попробовать свои силы в выращивании абрикосов. Саженцы можно купить от 1200 рублей

На ярмарке можно купить крыжовник от 200 рублей, смородину самых разных видов от 200 рублей, яблони от 500 рублей, сливы от 600 рублей, вишню от 400 рублей, малину от 200 рублей.

У многих продавцов крепкие и высокие саженцы. Но при посадке растения нужно будет обязательно подрезать
Можно на ярмарке купить и хвойники. Так, 7–8-летние кедры обойдутся примерно в 2 тысячи рублей, пихты за 2 тысячи рублей

Все продавцы заявляют, что у них районированные сорта. Это значит, что они устойчивы к заморозкам и хорошо плодоносят именно в Сибири.

— Ассортимент сейчас сравнительно бедный по сравнению с осенью, но всё равно насчитывает больше 20 сортов самых различных яблонь, и порядка шести сортов сливы. Все эти сливы прекрасно растут в Сибири. Радуют они садоводов уже не первое десятилетие. На самом деле сливы выращивают в Сибири еще с конца 50-х годов. Поэтому для скептиков это может быть и открытие, — отметил Александр Савин, владелец питомника «Сибирский сад» из Чистоозерного района. — В общем-то такая же ситуация с грушами.

А вот с черешней и черевишней он не советует новосибирским дачникам экспериментировать. Эти культуры в Сибири растут, по его словам, до первой зимы, так как они не районированные.

Саженцы продают или в горшочках, или вот в таких упаковках. Перед посадкой пленку нужно снять и смыть всё аккуратно с корней

Прививка саженцев при посадке должна остаться над уровнем земли. Если ее засыпать, то плодов не получите.

— Обязательно необходима обрезка. Она производится, как правило, на треть растения. Многие жалеют, обрезают либо совсем мало, либо оставляют таким образом расти растение. При этом укоренение происходит тяжелее, — предупредил эксперт. — Без обрезки плодоношение растения будет отсрочено на год минимум, может быть даже на два.

Сливы стоит высаживать на участке дачи, где меньше всего снега. Растение не боится морозов, а вот заболачивания очень даже.

Взрослые и даже цветущие яблони стоят дороже. От 2 тысяч рублей

Продавцы стараются всегда привезти на ярмарку что-то интересное. Например, канадскую жимолость. Ее можно купить по 450 рублей за пышный куст.

— Цены еще позапрошлогодние. В этом году и в прошлом агроном цен не подымал, в связи с тем, что богатый урожай, решили оставить старые. Жимолость канадская — у нее ягода слегка такой бочковидной формы. Она богата сахарами, стабильно дает урожай. Ягода крупная. В корнях наш бакчарский великан. Канадцы на его основе получили новые гибриды. И получается, что она сначала уехала от нас в Канаду, там ее совершенствовали, и вернулась опять одна к нам. Особенность канадской жимолости — это абсолютное отсутствие горчинки, — заверил продавец Сергей Сергеевич.

Плодовые кустарники продаются на любой вкус

В продаже есть не только саженцы и рассада, но и картофель.

— Вот 1,5 килограмма, упаковка за 100 рублей. Это сортовая картошка — «Гала» и «Жуковский ранний». Отличный вкус у них, — заверила продавец Любовь Максимовна.

Горох редкого сорта «Ползунок» продают по 50 рублей. За столько же можно купить семена подсолнечника
Лук-севок также можно купить на ярмарке. Цена от 120 рублей за пол-литра
Куда же без цветов? Бархатцы на втором месте по популярности. Стоят от 30 рублей за штуку
Чудесные лилии и лилейники стоят от 200 рублей за штуку
Конечно, какая ярмарка без саженцев роз? Продаются по цене от 250 рублей

Тем, кто собирается посетить ярмарку, стоит учесть, что большинство продавцов просит наличный расчет, хотя могут предложить и перевод на карту. Также лучше взять с собой пакеты покрепче для покупок.

На ярмарке продают не только саженцы, но и сухофрукты, колбасу, грибы.

Можно купить грибы на вес, шиповник и мед
Даже рано утром, спустя полчаса после открытия ярмарки, первые дачники уже собрались в небольшую очередь

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