«Цены позапрошлогодние»: десятки питомников привезли саженцы на ярмарку в Новосибирске — что и за сколько можно купить

Большинство продавцов просят наличный расчет Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В Новосибирске на площадке перед ДК Чкалова проходит ярмарка для садоводов. Десятки питомников привезли свои саженцы и рассаду. Купить можно всё — от рассады овощей и цветов до плодово-ягодных деревьев и хвойников. Изучаем цены, сорта и разбираемся, что делать с саженцами после покупки.

Ярмарка для садоводов у ДК Чкалова работает два дня — 17 и 18 мая с 10:00 до 18:00. В мэрии Новосибирска сообщали, что она собрала не менее 100 участников. В самом начале работы часть палаток оставались пустыми, но даже в 10:00 покупателей было немало.

Предлагаем вам прогуляться по ней с нашей помощью и узнать, что привезли питомники в этом году.

Петунии — самая популярная рассада цветов на ярмарке. Цена — от 60 рублей за штуку. Хризантемы продают по 150 рублей за штуку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











По сравнению с прошлыми годами сейчас на ярмарке стало больше продавцов с рассадой овощей. Томаты можно купить от 50 рублей за штуку, перцы от 60 рублей.

— Огурцы тоже привезли в этом году. Они по 50 рублей за штуку. У нас сорт «Герман». Можно сажать в теплицу, так как партенокарпический — самоопыляемый. Сорт очень хороший, — объяснила продавец Татьяна.

Напоминаем, что в Сибири в открытый грунт рассаду овощей можно высаживать не раньше 25 мая Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Можно купить и достаточно экзотические растения. Например, стевию за 500 рублей.



— Стевия — растение из Южной Америки. Один листочек в 400 раз слаще сахара! — уверяет владелец питомника Владимир Петров. — Ее обычно сушат и потом добавляют в чай. Она очень хорошо черенкуется.

Можно купить самшит, хауттюйнию, магонию подуболистую и виргинский можжевельник в пределах 1000 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В руках у продавца стевия Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Земляника садовая, а если говорить по-простому — клубника, есть у большинства продавцов. В среднем цены колеблются от 100 до 200 рублей в зависимости от сорта.

— Цены по сравнению с прошлым годом не выросли. На отдельные сорта яблонь и абрикосов подросла цена на 100 рублей в среднем, — объяснила продавец питомника «Сибирь Сад» Татьяна. — У нас можно выращивать абрикосы, только брать нужно сибирские сорта — «Лель», «Северный триумф», «Королевский». В Сибири они хорошо растут, но в первый год нужно их защищать. Сажать обязательно парой, чтобы было опыление.

Ампельная клубника будет расти в горшке и радовать не только ягодами, но и красотой цветов Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Сибиряки могут попробовать свои силы в выращивании абрикосов. Саженцы можно купить от 1200 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











На ярмарке можно купить крыжовник от 200 рублей, смородину самых разных видов от 200 рублей, яблони от 500 рублей, сливы от 600 рублей, вишню от 400 рублей, малину от 200 рублей.

У многих продавцов крепкие и высокие саженцы. Но при посадке растения нужно будет обязательно подрезать Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Можно на ярмарке купить и хвойники. Так, 7–8-летние кедры обойдутся примерно в 2 тысячи рублей, пихты за 2 тысячи рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Все продавцы заявляют, что у них районированные сорта. Это значит, что они устойчивы к заморозкам и хорошо плодоносят именно в Сибири.

— Ассортимент сейчас сравнительно бедный по сравнению с осенью, но всё равно насчитывает больше 20 сортов самых различных яблонь, и порядка шести сортов сливы. Все эти сливы прекрасно растут в Сибири. Радуют они садоводов уже не первое десятилетие. На самом деле сливы выращивают в Сибири еще с конца 50-х годов. Поэтому для скептиков это может быть и открытие, — отметил Александр Савин, владелец питомника «Сибирский сад» из Чистоозерного района. — В общем-то такая же ситуация с грушами.

А вот с черешней и черевишней он не советует новосибирским дачникам экспериментировать. Эти культуры в Сибири растут, по его словам, до первой зимы, так как они не районированные.

Саженцы продают или в горшочках, или вот в таких упаковках. Перед посадкой пленку нужно снять и смыть всё аккуратно с корней Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Прививка саженцев при посадке должна остаться над уровнем земли. Если ее засыпать, то плодов не получите.

— Обязательно необходима обрезка. Она производится, как правило, на треть растения. Многие жалеют, обрезают либо совсем мало, либо оставляют таким образом расти растение. При этом укоренение происходит тяжелее, — предупредил эксперт. — Без обрезки плодоношение растения будет отсрочено на год минимум, может быть даже на два.

Сливы стоит высаживать на участке дачи, где меньше всего снега. Растение не боится морозов, а вот заболачивания очень даже.

Взрослые и даже цветущие яблони стоят дороже. От 2 тысяч рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Продавцы стараются всегда привезти на ярмарку что-то интересное. Например, канадскую жимолость. Ее можно купить по 450 рублей за пышный куст.

— Цены еще позапрошлогодние. В этом году и в прошлом агроном цен не подымал, в связи с тем, что богатый урожай, решили оставить старые. Жимолость канадская — у нее ягода слегка такой бочковидной формы. Она богата сахарами, стабильно дает урожай. Ягода крупная. В корнях наш бакчарский великан. Канадцы на его основе получили новые гибриды. И получается, что она сначала уехала от нас в Канаду, там ее совершенствовали, и вернулась опять одна к нам. Особенность канадской жимолости — это абсолютное отсутствие горчинки, — заверил продавец Сергей Сергеевич.

Плодовые кустарники продаются на любой вкус Источник: Александра Бруня / NGS.RU











В продаже есть не только саженцы и рассада, но и картофель.

— Вот 1,5 килограмма, упаковка за 100 рублей. Это сортовая картошка — «Гала» и «Жуковский ранний». Отличный вкус у них, — заверила продавец Любовь Максимовна.

Горох редкого сорта «Ползунок» продают по 50 рублей. За столько же можно купить семена подсолнечника Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Лук-севок также можно купить на ярмарке. Цена от 120 рублей за пол-литра Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Куда же без цветов? Бархатцы на втором месте по популярности. Стоят от 30 рублей за штуку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Чудесные лилии и лилейники стоят от 200 рублей за штуку Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Конечно, какая ярмарка без саженцев роз? Продаются по цене от 250 рублей Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Тем, кто собирается посетить ярмарку, стоит учесть, что большинство продавцов просит наличный расчет, хотя могут предложить и перевод на карту. Также лучше взять с собой пакеты покрепче для покупок.

На ярмарке продают не только саженцы, но и сухофрукты, колбасу, грибы.

Можно купить грибы на вес, шиповник и мед Источник: Александра Бруня / NGS.RU











Даже рано утром, спустя полчаса после открытия ярмарки, первые дачники уже собрались в небольшую очередь Источник: Александра Бруня / NGS.RU











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