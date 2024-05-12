Желтеют и сохнут: почему гибнут листья огурцов и завязи — разбираемся, как спасти растения с урожаем

Огурец нуждается и в азоте, и в калии Источник: Анна Золотова / NGS.RU











Огурец наравне с помидорами — одна из самых популярных овощных культур, которые выращивают дачники. Но это растение требует внимательного ухода. Объясняем, почему листья на огурце могут желтеть и сохнуть, откуда берутся пятна и как спасти завязи.

Когда высаживать огурцы

Огурцы — очень теплолюбивая культура и при температуре ниже +14 градусов быстро погибает, поэтому с высадкой рассады в открытый грунт лучше не торопиться.

— Если делать теплую грядку, то можно высадить 22–25 мая, а так лучше в самом конце месяца или начале июня. Угроза возвратных заморозков, когда температура может быть ночью и -3 градуса, сохраняется до 10 июня, — отметила Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В теплицу на теплую грудку также можно высадить рассаду пораньше — с середины мая, а без нее после 20 мая.

По лунному календарю садовода самые благоприятные дни для высадки огурцов в мае — 21, 22, 23, 25, 31. В июне — 1, 4, 9. Нежелательно заниматься рассадой 2, 3 и 6 июня.



Почему желтеют и сохнут листья у огурцов

По цвету листа можно догадаться о нехватке важных элементов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











К пожелтению и засыханию листвы приводит, в первую очередь, неправильный полив. Если стоит жара, то придется опрыскивать растение каждый день помимо обычного полива. Пересыхания почвы у огурцов допускать нельзя, но при этом и болото вызовет развитие грибковых заболеваний.

Желтые листья нужно сразу срезать с растения и аккуратно складывать в пакет, потому что вторая самая распространенная причина такого цвета — паутинный клещ.

— Ежедневные опрыскивания спасут от появления этого вредителя. С ним очень сложно бороться, а пораженные листья нужно сразу аккуратно срезать. Если уже будет паутина, то растение убирают, — предупредила агроном. — Можно защитить огурцы биологическими препаратами. Они не будут так опасны, как химия. Например, можно взять «Фитоверм» и опрыскать обильно каждое растение со всех сторон листа.

Еще один безопасный способ — опрыскивание «зеленым мылом». В нем содержится не только мыльный раствор, но и различные масла, которые не дают вредителям двигаться и дышать.

Третья причина пожелтения и засыхания листьев — недостаток важных элементов, в первую очередь азота. Огурец вытягивает из земли очень многое, а обильный полив дополнительно вымывает важные микроэлементы в нижние слои грунта.

— Огурцы, что в теплице, что на огороде нужно подкармливать каждые 10 дней. Сначала полить водой, а потом раствором комплексных удобрений или настоем коровьего навоза, — подчеркнула Людмила Шубина. — Концентрат разводят 1 к 10. В органические удобрения обязательно добавьте стакан древесной золы.

Листья желтеют не только от недостатка азота, но и магния. В этом случае нужно будет его внести в дозировке, указанной на упаковке, но чтобы не тратить силы на каждый элемент — лучше брать комплексные удобрения.

Нижние листья растения могут сохнуть банально из-за старости. Они уже выработали свой ресурс, нужно их аккуратно удалить и выбросить.

Пятна на огурцах — что делать

Листья здорового растения должны быть яркого зеленого цвета, плотные и шершавые Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











Листья на огурцах могут желтеть не равномерно, а покрываться пятнами. В этом случае нужно будет немного затемнять растения в особо палящие дни, так как это могут быть ожоги от солнца.



Также пятна может вызывать целый ряд грибковых заболеваний — фузариоз, антракноз, пероноспороз. От них спасут биологические препараты, в составе которых есть бактерия Bacillus subtilis. Нужно будет обрабатывать каждое растение 2–3 раза в течение нескольких недель, при этом очень обильно. Обязательно смачивать все листья с двух сторон.



Пятна на листьях, как и пожелтение, могут говорить о недостатке питательных веществ. В этом случае нужно вовремя вносить подкормки, как описано выше.

Завязи огурцов желтеют в теплице — что делать

Опадание завязей — большая беда для любого дачника, но с ней можно справиться. Если это происходит в теплице, то в первую очередь нужно проверить температуру, и при высоких показателях снизить ее.

— При температуре выше +35 градусов пыльца становится стерильной и происходит такой некроз — зародыш не оплодотворен и опадает, — объяснила специалист. — Нужно снижать температуру и помнить, что в закрытом помещении к показателям на улице можно смело прибавлять 10–15 градусов. Проветривайте теплицу, оставляйте открытым окошко днем.

И в очередной раз нужно напомнить про обязательные подкормки огурцов. Без калия и азота нормально развиваться растение не может.

— Многие дачники сейчас садят огурцы с пучковым плодообразованием, когда несколько огурчиков в один пучок собраны. В этом случае при нехватке питательных веществ опадут сразу все, — отметила Людмила Шубина. — Минеральные подкормки нужно чередовать с органическими. В период плодоношения особо важны фосфорно-калийные добавки.

Важное про сад и огород

Разбираемся, когда можно высаживать помидоры, какие удобрения нужно вносить и что делать, если листья желтеют или покрываются белыми пятнами.



От муравьев до мышей — все стремятся полакомиться плодами трудов огородников, а часть насекомых наносят очень ощутимый вред. Но не спешите хвататься за пестициды. Есть целый ряд простых, эффективных, копеечных средств и способов.

Объясняем, как именно обрабатывать огород, сколько и какие удобрения вносить и как просто восстановить плодородие даже самого запущенного грунта без огромных трат.

