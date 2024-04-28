«Закрывайте свою шарашку»: определился победитель шоу «Голос», и зрители не в восторге

Анастасия Садковская стала безумно популярной в соцсетях. Но удалось ли ей победить? Источник: пресс-служба Первого канала











Тысячи людей на протяжении трех месяцев наблюдали за жаркими музыкальными сражениями участников шоу «Голос» (12+), и наконец определился победитель.

Голоса распределились таким образом, что финалисты Георгий Русских и Алексей Сулима заняли второе и третье место и получили по 100 тысяч рублей, а победителем стал подопечный Полины Гагариной Богдан Шувалов — он набрал чуть более 35% зрительских голосов и в качестве приза получил миллион рублей и возможность выпустить сингл.

— Я почти без голоса, в шоке. Счастлив безумно. Спасибо каждому, кто голосовал. Это для меня огромный подарок, правда, — рассказал Богдан сразу после съемок.



Богдан и его наставница, кажется, вполне довольны результатом Источник: пресс-служба Первого канала











— Богдан — это кот в мешке, — объяснила Полина Гагарина. — Каждый раз я готова, что всё будет по-другому на выступлении. Но в тот раз мне показалось, что ему была нужна моя поддержка. Мы будем продолжать открывать новые грани его феноменального голоса, но и не забывать про сердце и душу.



В финале, кроме Георгия Русских, Алексея Сулимы и Богдана Шувалова, оказалась также Анастасия Садковская из команды Александра Беляева, она первой выбыла из борьбы за победу. Но именно Анастасия стала безумно популярной среди зрителей в соцсетях.

Наставник Антон Беляев называл свою подопечную Анастасию Садковскую «машиной» Источник: пресс-служба Первого канала











Поклонники Анастасии, которые прочили ей первое место в проекте, моментально отреагировали на оглашенные результаты.

— Закрывайте свою шарашку. Настю слили откровенно. Ваш «победитель» воет не лучше моей собаки, когда той страшный снится сон, — пишет поклонница таланта Анастасии Анна Казакова.



— Жалко Настю, такая умница, но песня была, конечно, на четвертое место выбрана. Сулима тоже был хорош. Но прям действительно сделано всё под Шувалова. Надеялась, что этот сезон будет честным, но опять, — жалуется зрительница Мария Стельмаченко.

— Нет Градского, и полный бардак! Сделали из проекта юморину, — подытожил Константин Пасикун.

