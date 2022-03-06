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Ранняя зелень: в Новосибирске начали продавать черемшу

В прошлом году она появилась только в апреле

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Стоимость черемши значительно выросла по сравнению с прошлым годом

Стоимость черемши значительно выросла по сравнению с прошлым годом

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В Новосибирске, на площади Калинина, начали продавать черемшу. Об этом рассказала читательница НГС.

По ее словам, маленький пучок стоит 100 рублей, большой — 200. Обычно ее привозят в конце марта — начале апреля в Новосибирск из Краснодарского края.

В 2021 году черемшу начинали продавать только в начале апреля: большой пучок стоил 100 рублей, маленький — 50.

Черемша также известна как медвежий лук. Она относится к роду луковых. В пищу употребляют только молодые побеги.

Ранее мы рассказывали, какой будет погода в марте в Новосибирске, когда по календарю уже наступила весна.

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площадь Калининаторговлячеремша
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