Ранняя зелень: в Новосибирске начали продавать черемшу

В Новосибирске, на площади Калинина, начали продавать черемшу. Об этом рассказала читательница НГС.
По ее словам, маленький пучок стоит 100 рублей, большой — 200. Обычно ее привозят в конце марта — начале апреля в Новосибирск из Краснодарского края.
В 2021 году черемшу начинали продавать только в начале апреля: большой пучок стоил 100 рублей, маленький — 50.
Черемша также известна как медвежий лук. Она относится к роду луковых. В пищу употребляют только молодые побеги.
Ранее мы рассказывали, какой будет погода в марте в Новосибирске, когда по календарю уже наступила весна.