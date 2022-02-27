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Тема дняПрогноз погоды на март в Новосибирске
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Снегопады и оттепель: какой будет погода в Новосибирске в марте

Сравниваем прогнозы интернет-сервисов

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Ожидается, что первый месяц весны будет теплым

Ожидается, что первый месяц весны будет теплым

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Календарная весна начнется уже на следующей неделе. Популярные интернет-сервисы обновили прогноз погоды на март, и, по их данным, в этом месяце не ожидается больших перепадов температур и сильных морозов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем в следующем месяце станет 1 марта, а самую морозную ночь следует ждать 2 марта. Температура опустится до -9 и -11 соответственно. В конце месяца начнется потепление, воздух может прогреться до +4 градусов.

Судя по прогнозу, снегопадов в следующем месяце будет мало

Судя по прогнозу, снегопадов в следующем месяце будет мало

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Сайт Gismeteo сообщает, что в марте температура не опустится ниже -13 градусов. В большую часть дней будет облачно. В конце месяца ожидается мокрый снег.

На следующей неделе, 6 марта, может потеплеть до +2 градусов. При этом месяц будет снежным

На следующей неделе, 6 марта, может потеплеть до +2 градусов. При этом месяц будет снежным

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По информации сервиса World Weater, плюсовые температуры днем установятся 21 марта. При этом в первой половине месяца холоднее всего будет ночью 10 марта, когда температура воздуха составит -14 градусов.

Разброс температур в следующем месяце будет небольшим

Разброс температур в следующем месяце будет небольшим

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В этом году зима в Новосибирске была относительно теплой. Даже на Крещение температура не опускалась ниже -22 градусов. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему произошла такая аномалия и будут ли лето и весна такими же теплыми. Читайте подробности в нашем материале.

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