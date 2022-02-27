Снегопады и оттепель: какой будет погода в Новосибирске в марте

Календарная весна начнется уже на следующей неделе. Популярные интернет-сервисы обновили прогноз погоды на март, и, по их данным, в этом месяце не ожидается больших перепадов температур и сильных морозов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем в следующем месяце станет 1 марта, а самую морозную ночь следует ждать 2 марта. Температура опустится до -9 и -11 соответственно. В конце месяца начнется потепление, воздух может прогреться до +4 градусов.
Сайт Gismeteo сообщает, что в марте температура не опустится ниже -13 градусов. В большую часть дней будет облачно. В конце месяца ожидается мокрый снег.
По информации сервиса World Weater, плюсовые температуры днем установятся 21 марта. При этом в первой половине месяца холоднее всего будет ночью 10 марта, когда температура воздуха составит -14 градусов.
В этом году зима в Новосибирске была относительно теплой. Даже на Крещение температура не опускалась ниже -22 градусов. НГС поговорил с экспертами и выяснил, почему произошла такая аномалия и будут ли лето и весна такими же теплыми. Читайте подробности в нашем материале.