Снегопады и оттепель: какой будет погода в Новосибирске в марте

Календарная весна начнется уже на следующей неделе. Популярные интернет-сервисы обновили прогноз погоды на март, и, по их данным, в этом месяце не ожидается больших перепадов температур и сильных морозов. Рассказываем, к чему стоит готовиться.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», самым холодным днем в следующем месяце станет 1 марта, а самую морозную ночь следует ждать 2 марта. Температура опустится до -9 и -11 соответственно. В конце месяца начнется потепление, воздух может прогреться до +4 градусов.