Весна пришла: в Новосибирске на улицах начали продавать черемшу

Уличные торговцы начали продавать черемшу на улицах Новосибирска
В Новосибирске уличные торговцы начали продавать традиционную весеннюю зелень черемшу, которую привезли в город.
Несколько точек с черемшой корреспондент НГС заметил сегодня в районе площади Калинина. Большой пучок стоит 100 рублей, маленький — 50.
Черемша (или «медвежий лук») — лесное растение рода луковых. В пищу употребляют только молодые побеги, которые, по сути, являются первой съедобной зеленью. Больше всего ей известен Краснодарский край, где ее сбор начинается в конце марта — начале апреля.
Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в Новосибирск скоро придет настоящая весна.