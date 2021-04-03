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Весна пришла: в Новосибирске на улицах начали продавать черемшу

Зелень чаще всего везут из Краснодарского края

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За пучок просят от 50 до 100 рублей

За пучок просят от 50 до 100 рублей

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Уличные торговцы начали продавать черемшу на улицах Новосибирска

В Новосибирске уличные торговцы начали продавать традиционную весеннюю зелень черемшу, которую привезли в город.

Несколько точек с черемшой корреспондент НГС заметил сегодня в районе площади Калинина. Большой пучок стоит 100 рублей, маленький — 50.

Черемша (или «медвежий лук») — лесное растение рода луковых. В пищу употребляют только молодые побеги, которые, по сути, являются первой съедобной зеленью. Больше всего ей известен Краснодарский край, где ее сбор начинается в конце марта — начале апреля.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни — в Новосибирск скоро придет настоящая весна.

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уличные торговцычеремшавесна
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