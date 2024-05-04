Деньги счет любят, а мяч — ворота: кто из футболистов в России стоят больше других? Тест для знатоков

В Российской Премьер-Лиге по футболу и Кубке России в самом разгаре финальные стадии: команды выясняют, кто станет чемпионом России (шансы еще не потерял даже московский «Спартак»), а кто покинет РПЛ (не в безопасности даже команда с 10 места в турнирной таблице).

А вы знаете, кто из них оценивается выше всех (стоимость этого футболиста почти в два раза больше, чем у всего состава «Факела»)? А в какой команде местные игроки стоят больше, чем легионеры? А кто самый дорогой вратарь в российском футболе? Предлагаем вашему вниманию тест от 56.RU по ценам на игроков (он не самый простой), сможете набрать 10 из 10?