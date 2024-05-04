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Спорт тест Деньги счет любят, а мяч — ворота: кто из футболистов в России стоят больше других? Тест для знатоков

Деньги счет любят, а мяч — ворота: кто из футболистов в России стоят больше других? Тест для знатоков

Предлагаем пройти сложный тест на знание Российской Премьер-Лиги. На 10 из 10 ответить сможет не каждый

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1 комментарий
Кто из футболистов в Российской Премьер-Лиге стоит больше других?

В Российской Премьер-Лиге по футболу и Кубке России в самом разгаре финальные стадии: команды выясняют, кто станет чемпионом России (шансы еще не потерял даже московский «Спартак»), а кто покинет РПЛ (не в безопасности даже команда с 10 места в турнирной таблице).

Всего в элитном российском дивизионе выступают 16 команд, а общая стоимость игроков (согласно данным известного сайта Transfermarkt) превышает 864 миллиона евро.

А вы знаете, кто из них оценивается выше всех (стоимость этого футболиста почти в два раза больше, чем у всего состава «Факела»)? А в какой команде местные игроки стоят больше, чем легионеры? А кто самый дорогой вратарь в российском футболе? Предлагаем вашему вниманию тест от 56.RU по ценам на игроков (он не самый простой), сможете набрать 10 из 10?

ТЕСТ
1 / 10
Итак, питерский «Зенит». Стоимость всей команды — 160,3 миллиона евро (больше, чем составы «Факела», «Балтики», «Урала», «Пари НН», «Рубина» и «Оренбурга» вместе взятые). Самый дорогой игрок, выступающий в России, именно из «Зенита». Кто он?
  • Вильмар Барриос
  • Клаудиньо
  • Вендел
  • Дуглас Сантос
2 / 10
Дуглас Сантос из всё того же «Зенита» — самый дорогой защитник Российской Премьер-Лиги. Угадайте, сколько он стоит?
  • 20 миллионов евро
  • 15 миллионов евро
  • 10 миллионов евро
  • 8 миллионов евро
3 / 10
Стоимость самого дорогого вратаря в России — 18 миллионов евро. Кто он?
  • Игорь Акинфеев (ЦСКА)
  • Матвей Сафонов («Краснодар»)
  • Александр Максименко («Спартак»)
  • Илья Лантратов («Локомотив»)
4 / 10
Четверо нападающих, забившие больше всех голов в текущем сезоне — Матео Кассьерра, Константин Тюкавин, Джон Кордоба и Федор Чалов. Чья стоимость из них самая низкая?
  • Матео Кассьерра («Зенит»)
  • Константин Тюкавин («Динамо»)
  • Джон Кордоба («Краснодар»)
  • Федор Чалов (ЦСКА)
5 / 10
Общая стоимость всех вместе взятых футболистов одной из команд РПЛ — всего 12,3 миллиона евро. Что это за команда?
  • «Балтика»
  • «Урал»
  • «Оренбург»
  • «Факел»
6 / 10
В топ-15 самых дорогих футболистов РПЛ входят представители всего четырех клубов. Игроки из какого клуба не входят в этот список?
  • «Краснодар»
  • «Спартак»
  • ЦСКА
  • «Динамо»
7 / 10
В те же топ-15 входят игроки пяти национальностей. Футболистов какой сборной нет в списке лучших?
  • Сербия
  • Аргентина
  • Колумбия
  • Армения
8 / 10
Самый молодой игрок в списке дорогостоящих футболистов стоит 8 миллионов евро. Ему 19 лет. За какую команду он выступает?
  • «Локомотив»
  • «Зенит»
  • ЦСКА
  • «Краснодар»
9 / 10
В топ-50 самых дорогих футболистов РПЛ входят игроки из России, южноамериканских, североамериканских и европейских стран. Среди них есть лишь один представитель азиатской сборной, и ему всего 20 лет. Цвета какой страны защищает этот футболист?
  • Таджикистан
  • Южная Корея
  • Япония
  • Узбекистан
10 / 10
Шесть самых дорогостоящих футболистов этой команды — россияне. О каком клубе идет речь?
  • «Оренбург»
  • «Крылья Советов»
  • «Пари НН»
  • «Ростов»

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