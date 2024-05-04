Спорт тест Деньги счет любят, а мяч — ворота: кто из футболистов в России стоят больше других? Тест для знатоков
Деньги счет любят, а мяч — ворота: кто из футболистов в России стоят больше других? Тест для знатоков
Предлагаем пройти сложный тест на знание Российской Премьер-Лиги. На 10 из 10 ответить сможет не каждый
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В Российской Премьер-Лиге по футболу и Кубке России в самом разгаре финальные стадии: команды выясняют, кто станет чемпионом России (шансы еще не потерял даже московский «Спартак»), а кто покинет РПЛ (не в безопасности даже команда с 10 места в турнирной таблице).
Всего в элитном российском дивизионе выступают 16 команд, а общая стоимость игроков (согласно данным известного сайта Transfermarkt) превышает 864 миллиона евро.
А вы знаете, кто из них оценивается выше всех (стоимость этого футболиста почти в два раза больше, чем у всего состава «Факела»)? А в какой команде местные игроки стоят больше, чем легионеры? А кто самый дорогой вратарь в российском футболе? Предлагаем вашему вниманию тест от 56.RU по ценам на игроков (он не самый простой), сможете набрать 10 из 10?
ТЕСТ
1 / 10
Итак, питерский «Зенит». Стоимость всей команды — 160,3 миллиона евро (больше, чем составы «Факела», «Балтики», «Урала», «Пари НН», «Рубина» и «Оренбурга» вместе взятые). Самый дорогой игрок, выступающий в России, именно из «Зенита». Кто он?
Вильмар Барриос
Клаудиньо
Вендел
Дуглас Сантос
2 / 10
Дуглас Сантос из всё того же «Зенита» — самый дорогой защитник Российской Премьер-Лиги. Угадайте, сколько он стоит?
20 миллионов евро
15 миллионов евро
10 миллионов евро
8 миллионов евро
3 / 10
Стоимость самого дорогого вратаря в России — 18 миллионов евро. Кто он?
Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Матвей Сафонов («Краснодар»)
Александр Максименко («Спартак»)
Илья Лантратов («Локомотив»)
4 / 10
Четверо нападающих, забившие больше всех голов в текущем сезоне — Матео Кассьерра, Константин Тюкавин, Джон Кордоба и Федор Чалов. Чья стоимость из них самая низкая?
Матео Кассьерра («Зенит»)
Константин Тюкавин («Динамо»)
Джон Кордоба («Краснодар»)
Федор Чалов (ЦСКА)
5 / 10
Общая стоимость всех вместе взятых футболистов одной из команд РПЛ — всего 12,3 миллиона евро. Что это за команда?
«Балтика»
«Урал»
«Оренбург»
«Факел»
6 / 10
В топ-15 самых дорогих футболистов РПЛ входят представители всего четырех клубов. Игроки из какого клуба не входят в этот список?
«Краснодар»
«Спартак»
ЦСКА
«Динамо»
7 / 10
В те же топ-15 входят игроки пяти национальностей. Футболистов какой сборной нет в списке лучших?
Сербия
Аргентина
Колумбия
Армения
8 / 10
Самый молодой игрок в списке дорогостоящих футболистов стоит 8 миллионов евро. Ему 19 лет. За какую команду он выступает?
«Локомотив»
«Зенит»
ЦСКА
«Краснодар»
9 / 10
В топ-50 самых дорогих футболистов РПЛ входят игроки из России, южноамериканских, североамериканских и европейских стран. Среди них есть лишь один представитель азиатской сборной, и ему всего 20 лет. Цвета какой страны защищает этот футболист?
Таджикистан
Южная Корея
Япония
Узбекистан
10 / 10
Шесть самых дорогостоящих футболистов этой команды — россияне. О каком клубе идет речь?