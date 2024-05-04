Почему воду после варки яиц нельзя выливать в раковину — ответ вас удивит

Впитываем новые секретные знания, которые пригодятся любой хозяйке, у которой есть плита, яйца и герань Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Конечно, не надо впадать в крайности. Если сильно напрячь фантазию, даже картофельные очистки могут пригодиться вам для поделок в детский сад (будь они неладны, эти поделки). Но это не точно. А вот вода после варки яиц действительно может быть полезна здесь и сейчас. И вот как именно ее можно использовать.

Сколько варить яйца?

Во время варки яиц происходит, наверное, один из сложнейших химических процессов готовки. А всё из-за серы в составе белка. Сочетаясь с водородом, она образует токсичный сероводород, который по мере нагревания проникает в продукт. В желтке, в свою очередь, содержится железо. Когда оно взаимодействует с сероводородом, появляются сульфиды. Увидеть их очень легко в готовом продукте — они придают желтку серовато-зеленый оттенок. Соответственно, чем дольше варится яйцо, тем их больше, и специалисты не советуют варить яйца дольше десяти минут.



Идеальное время для варки яиц вкрутую (когда яйцо полностью сварено) — девять минут после закипания воды, яйца «в мешочек» (полностью сваренный белок и уже не жидкий, но еще не твердый желток) готовятся три минуты, а для яиц всмятку (белок и желток едва схватились) хватит и полутора минут в кипятке.



Засекайте время, чтобы приготовить яйца правильно Источник: Виталий Калистратов / Городские порталы











— Яйцо всмятку и омлет — самые удобоваримые варианты. Пережаренная яичница даст нам дополнительный объем калорий, которые нам не нужны, и коагулированный белок, а яйцо вкрутую, переваренное больше 10 минут, когда уже почернел ободок у желтка, лучше вообще не есть. Случаев смерти от переваренных яиц в истории медицины, конечно, не зафиксировано, но токсины могут привести к отравлению или удушью, — рассказывает гастроэнтеролог Галина Барташевич.



Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.



Можно также вспомнить, что сероводород достаточно ядовит и приводит к самым разным эффектам — от головокружения и головной боли до судорог и отека легких.



Почему нельзя выливать воду после варки яиц?

Дело в том, что в яичной скорлупе содержится много витаминов и минералов: фосфор, железо, магний и самый важный — карбонат кальция. Последний присутствует в составе в максимальной концентрации. Всё это попадает в воду, в которой варятся яйца. Именно поэтому просто выливать ее в раковину будет настоящим преступлением. Так что расскажем вам об альтернативном ее использовании.

Куда деть эту жидкость?

Неожиданно, но ей можно полить комнатные растения и тем самым улучшить их «самочувствие». Только один карбонат кальция сможет поддерживать рН почвы на оптимальном уровне.

Посмотрим, какие растения могут нуждаться в такой поддержке. Например, с недостаточно хорошо выраженным окрасом, с увядшими листьями и если долго не дают побеги.

Удобрять почву растений такой водой нужно не более раза в месяц, иначе можно просто переборщить. И это при условии, что других подкормок нет. Если вы переусердствуете — можете сделать только хуже.

Чем могут быть опасны яйца — объясняют врачи

Если вы опасаетесь яиц из-за сальмонеллеза, вспомните, что на каждые тридцать тысяч яиц приходится только одно зараженное. Да и вообще возбудитель инфекции водится на скорлупе. Вывод напрашивается сам собой: не ешьте яйца со скорлупой. Ну или мойте их перед едой.



— Нужно учитывать, что это куры (а совсем не яйца) — носители сальмонелл, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — То есть если возбудитель инфекции где и может быть, так это на скорлупе. Если она не повреждена. Тогда перед приготовлением не помешает помыть яйца теплой водой с мылом. Если же скорлупа повреждена, то никакое мытье не поможет — инфицированным может оказаться и само яйцо.



Из-за лишнего холестерина яиц тоже бояться не стоит: чтобы они оказали на вас хоть какое-то холестериновое влияние, их придется съесть очень много.



А вот чем яйца действительно могут быть вредны, так это содержащимся в них авидином. Это белок, который связывается в человеческом организме с биотином и приводит к его дефициту.



— Вообще-то это витамин В7, который обладает прекрасным антиоксидантным эффектом, — объясняет Галина Барташевич. — И если биотина будет недостаточно, то появятся проблемы с кожей (себорейный дерматит и т.д.), с волосами. А раз уж это витамин группы В, то и судороги — может иметь место мышечная дистония. Также биотин способен снизить уровень глюкозы в крови пациентов с сахарным диабетом, используется при лечении рассеянного склероза, нужен для энергии и метаболизма.

