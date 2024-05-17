Взятка холодильником и «подарок» от депутата: эксклюзивные подробности ареста чиновницы мэрии — ее отправили в СИЗО

У ранее не судимой женщины, получившей не самые крупные взятки, были хорошие шансы остаться под домашним арестом. Но Олесю Богомазову отправили в СИЗО — и не без причин Источник: Анна Скок / NGS.ru











14 мая 2024 года в Новосибирске произошло очередное крупное задержание. На этот раз следователи СК пришли к и.о. руководителя департамента транспорта мэрии Олесе Богомазовой, обвиняемой в получении крупной взятки от некоего «начальника бюджетной организации». При этом ни размер взятки, ни имя начальника следователи не называли. Уже на следующий день Олесю Богомазову доставили в суд, чтобы избрать ей меру пресечения на время предварительного разбирательства. На процессе побывала журналистка НГС — и узнала, что в отношении чиновницы возбуждены не одно, а сразу два уголовных дела о крупных взятках. Другие эксклюзивные подробности громкого коррупционного скандала — в нашем материале.



Откуда взялось второе дело

Против того, чтобы в зале заседания присутствовал кто-то, кроме непосредственных участников процесса, возражали как сама Олеся Богомазова и ее адвокат, так и следователь и прокурор. Защита упирает на то, что в процессе будут озвучены подробности частной жизни обвиненной во взяточничестве чиновницы, обвинение — на сохранении тайны предварительного следствия. Суд на поводу у сторон не пошел, допустив на заседание и журналистку НГС.



Довольно скоро становится понятна причина требований закрыть разбирательство: в материалах дела (а вернее, двух дел, которые, вероятно, объединят в одно) даже на такой ранней стадии собрано немало интересных фактов. По данным предварительного расследования, в 2017–2018 годах заместитель руководителя департамента транспорта получила сразу две взятки. Одну — от Сергея Мальцева, который тогда занимал пост начальника областного Специализированного монтажно-эксплуатационного учреждения (сегодня организация ликвидирована, став частью ГЦОДД).

— Взятка на общую сумму 230 тысяч рублей в виде денег и иного имущества, а именно подарочного сертификата магазина, — зачитала текст ходатайства следователь, добавив, что в ходе обыска в жилище чиновницы была изъята бытовая техника, которую она приобрела на этот сертификат.

Имя, род занятий и даже факт существования второго предполагаемого взяткодателя впервые озвучили именно на аресте.



— Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 290 УК РФ по факту получения взятки от гражданина Титаренко в виде иного имущества на общую сумму 151 500 рублей, — указано в процессуальном документе.

Сама Олеся Богомазова вину не признает, однако узнать ее позицию в подробностях не удалось Источник: Анна Скок / NGS.RU











Имя предполагаемого взяткодателя на процессе не уточнили, но его тезка Игорь Титаренко является депутатом Горсовета по 37-му округу, председателем комиссии по социальной политике и образованию и членом комиссии по муниципальной собственности.



— Речь идет о депутате Игоре Титаренко, — подтвердил источник НГС в правоохранительных органах. — Собственно говоря, именно он Богомазову и сдал, есть его подробные показания, так что к уголовной ответственности его привлекать не будут.



Журналист НГС в течение рабочего дня неоднократно пыталась дозвониться до Игоря Титаренко, но депутат не ответил на звонки.

Дмитрий Мальцев, в отличие от Титаренко, находится под домашним арестом: его обвиняют в крупном мошенничестве с бюджетными деньгами. За что именно он платил чиновнице, в ходатайстве не указано. Зато известно, что именно чиновница приобрела за полученный сертификат.



— Это был холодильник, — рассказал источник НГС. — То есть взяткой явно пользовалась не только Богомазова, но и ее муж, что при его роде деятельности довольно забавно.



Дела семейные

Настаивая на аресте Олеси Богомазовой, следователь просила отправить ее именно в СИЗО, ссылаясь на то, что чиновница может скрыться от предварительного следствия, повлиять на еще не допрошенных свидетелей, многие из которых работают в дептрансе, уничтожить важные документы или создать подложные. Кроме того, у Олеси Богомазовой может быть еще один возможный рычаг воздействия на участников дела: ее муж, согласно озвученным материалам, занимает должность заместителя начальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Новосибирской области.



— Я не буду скрываться, это означало бы, что я наведу тень на мужа, — заявила в процессе Олеся Богомазова. — Кроме того, как я могу повлиять на того же Мальцева, если он находится под домашним арестом?



НГС направил запрос в ГУ МВД по Новосибирской области, чтобы узнать, действительно ли муж Евгении Богомазовой является заместителем начальника оперативников в областном главке, и если да, проводятся ли в его отношении какие-либо проверочные мероприятия.

Являются ли полученные по версии следствия чиновницей взятки одним из составных элементов «светофорной аферы», точно не известно Источник: Анна Скок / NGS.ru











Защита настаивала на такой же мере пресечения, как и у бывшего начальника ГБУ НСО СМЭУ, и аргументы тоже выглядели убедительно: срок действия загранпаспорта Олеси Богомазовой истек еще в 2009 году, кроме того, с 14 мая она, по словам адвоката, не исполняет обязанности руководителя дептранса. Но суд все равно встал на сторону обвинения.



— Обязанности руководителя она не исполняет в связи с отсутствием. Если бы ей избрали какую-то мягкую меру пресечения, вернулась бы к работе, — уверен источник НГС. — Кроме того, она уже пыталась давить на Мальцева прямо в ходе очной ставки.



В итоге судья решила, что как минимум до середины июля женщине стоит оставаться в СИЗО.



— Прокуратура поддержала ходатайство следствия <…> об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей на 1 месяц 28 суток, по 12 июля 2024 года, суд удовлетворил его, — резюмировал итог процесса прокурор отдела соблюдения законодательства о противодействии коррупции Алексей Сальджанов. — Ход расследования контролируется прокуратурой Новосибирской области.



Что случилось в дептрансе

О том, что в 2017–2018 годах в Новосибирске разворачивалась многомилионная афера с бюджетными деньгами, стало известно в середине апреля, когда силовики задержали бывшего руководителя МУП «Горсвет» Константина Анакина и экс-руководителя ГБУ НСО СМЭУ Дмитрия Мальцева. Обоих отправили под домашний арест.



ГБУ НСО СМЭУ было ликвидировано в октябре 2021 года, став частью ГЦОДД. Бюджетное учреждение, учредителями которого являлись правительство Новосибирской области и его структуры, активно заключало госконтракты. Второе место среди заказчиков занимал МКУ «Горсвет» (48 контрактов почти на 362 миллиона рублей), бывший руководитель которого также был задержан.

МКУ «Горсвет» также влилось в состав ГЦОДД в 2019 году. Его учредителем являлось Управление делами мэрии Новосибирска.

В тот же день на допрос к следователю доставили и бывшего главу Департамента транспорта и благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Романа Дронова, но он, вероятно, проходит по делу в качестве свидетеля: экс-чиновник не задержан.



По данным прокуратуры Новосибирской области, в 2017–2018 годах между муниципальными учреждениями, отвечающими за обслуживание светофоров, и частными подрядчиками были заключены контракты на общую сумму 50 миллионов рублей для поддержания работоспособности автоматической системы управления дорожным движением в Новосибирске. Но бюджетные деньги осели в карманах участников схемы. Прокуратура обратилась в суд, чтобы взыскать эти деньги с Анакина и Мальцева.

Константин Анакин и Дмитрий Мальцев, в отличие от Олеси Богомазовой, находятся под домашним арестом Источник: Александр Ощепков / NGS.ru, пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области











Ни одно из ведомств не уточняет напрямую, связана ли с этим делом взятка, полученная Олесей Богомазовой от Сергея Мальцева, но сроки, в которые были совершены эти преступления, совпадают.



Ранее криминальный журналист НГС Павел Тиунов подвел итог самых громких коррупционных арестов на начало мая. Вскоре выяснилось, что сезон «весенних посадок» следователи еще не завершили.

