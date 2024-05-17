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Спорт Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

В Голландии его осудили за контрабанду наркотиков и поножовщину

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В России Промес также подозревается в неуплате налогов

Футболиста «Спатака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщают СМИ Нидерландов.

Спортсмена арестовали в марте 2024 года — тогда «Спартак» проводил в ОАЭ зимние сборы перед возобновлением сезона РПЛ. Футболиста задержали по требованию прокуратуры Нидерландов — на родине мужчину приговорили к сроку за контрабанду наркотиков. Промеса обвинили в перевозке двух партий наркотических средств из Бразилии общим весом в 1350 килограмм.

Также Квинси Промеса обвинили в поножовщине с двоюродным братом: в 2020 году на семейной вечеринке он неполадил с родственником и вонзил нож ему в ногу. Футболист отрицал свою вину и не явился на вынесение приговора.

Пока что футболист «Спартака» не может покинуть ОАЭ — Квинси Промес ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Голландию. Если спортсмен вернется на родину, то его ждет более семи лет тюрьмы.

В России Промеса также подозревают в систематической неуплате налогов — телеграм-канал Mash утверждает, что Промес задолжал налоговой 397 тысяч рублей.

В составе «Спартака» Квинси Промес стал чемпионом России а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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Квинси Промес Спартак Футболист Арест Дубай Заключение Контрабанда
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