Футболист «Спартака» Квинси Промес освобожден из-под стражи в Дубае

В России Промес также подозревается в неуплате налогов Источник: fcsmtg / Telegram.org











Футболиста «Спатака» Квинси Промеса освободили из-под стражи в Дубае, сообщают СМИ Нидерландов.



Спортсмена арестовали в марте 2024 года — тогда «Спартак» проводил в ОАЭ зимние сборы перед возобновлением сезона РПЛ. Футболиста задержали по требованию прокуратуры Нидерландов — на родине мужчину приговорили к сроку за контрабанду наркотиков. Промеса обвинили в перевозке двух партий наркотических средств из Бразилии общим весом в 1350 килограмм.



Также Квинси Промеса обвинили в поножовщине с двоюродным братом: в 2020 году на семейной вечеринке он неполадил с родственником и вонзил нож ему в ногу. Футболист отрицал свою вину и не явился на вынесение приговора.



Пока что футболист «Спартака» не может покинуть ОАЭ — Квинси Промес ожидает рассмотрения дела о его экстрадиции в Голландию. Если спортсмен вернется на родину, то его ждет более семи лет тюрьмы.



В России Промеса также подозревают в систематической неуплате налогов — телеграм-канал Mash утверждает, что Промес задолжал налоговой 397 тысяч рублей.

