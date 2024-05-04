Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — когда их ждать

В Новосибирске ожидаются две магнитные бури. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут через несколько дней, 6 мая.
На сайте лаборатории уточняется, что волнения в магнитосфере начнутся в ночь с воскресенья на понедельник. Так, магнитная буря начнется примерно в 04:00 часов 6 мая и продлится до 06:00–07:00 часов. Еще одна буря прогнозируется в ночь с 6 на 7 мая.
По информации специалистов, астрономическое явление в городе будет уровня G1 — слабая магнитная буря.
Магнитная буря может влиять на человека. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут считает, что риски есть в том числе для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — сообщила специалист. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание.
По словам врача, людям, которые находятся в группе риска, в дни магнитной бури лучше снизить нагрузку, не употреблять алкоголь и больше гулять.
Ночью 3 мая жители Новосибирской области могли наблюдать полярное сияние. Его возможной причиной стала сильная магнитная буря.