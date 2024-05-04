Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — когда их ждать

В Новосибирске ожидаются две магнитные бури. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут через несколько дней, 6 мая.

На сайте лаборатории уточняется, что волнения в магнитосфере начнутся в ночь с воскресенья на понедельник. Так, магнитная буря начнется примерно в 04:00 часов 6 мая и продлится до 06:00–07:00 часов. Еще одна буря прогнозируется в ночь с 6 на 7 мая.

