НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-в.

 746мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

В Искитиме хотят построить вредный завод

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Убил жену на глазах у детей
Как провести майские
Обзор пасхальных куличей
Идти к врачу или нет
Новый завод в Искитиме
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Здоровье Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — когда их ждать

Сразу две магнитные бури накроют Новосибирск — когда их ждать

Они могут повлиять на метеозависимых людей

393
2 комментария
Изменения в магнитном поле прогнозируются через несколько дней

В Новосибирске ожидаются две магнитные бури. Согласно прогнозу лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, изменения в магнитном поле произойдут через несколько дней, 6 мая.

На сайте лаборатории уточняется, что волнения в магнитосфере начнутся в ночь с воскресенья на понедельник. Так, магнитная буря начнется примерно в 04:00 часов 6 мая и продлится до 06:00–07:00 часов. Еще одна буря прогнозируется в ночь с 6 на 7 мая.

В городе ожидаются слабые магнитные бури

По информации специалистов, астрономическое явление в городе будет уровня G1 — слабая магнитная буря.

Магнитная буря может влиять на человека. Заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица» Елена Обут считает, что риски есть в том числе для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию, — сообщила специалист. — Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание.

По словам врача, людям, которые находятся в группе риска, в дни магнитной бури лучше снизить нагрузку, не употреблять алкоголь и больше гулять.

Ночью 3 мая жители Новосибирской области могли наблюдать полярное сияние. Его возможной причиной стала сильная магнитная буря.

ПО ТЕМЕ
Магнитная буря Астрономические явления Новосибирск Метеозависимость
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление