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Осенью ожидаются магнитные бури — затронут ли они Новосибирск

Специалисты рассказали, как магнитные бури могут повлиять на повседневную жизнь

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Самая сильная буря этого лета прошла 5 августа

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Осенью 2023-го возможны магнитные бури. Это явление может влиять на здоровье человека и спутниковую связь. Эксперты объяснили, чего еще ждать от вспышек солнечной активности и затронут ли они Новосибирск.

Как объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук и профессор РАН, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.

По словам Виктории Дамм, специалиста учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, всплески солнечной активности зафиксировали 6 и 8 августа, тогда они достигли высшего балла. Самая сильная магнитная буря этого лета прошла 5 августа. Начало месяца показало, что Солнце снова достаточно активно, количество пятен на нём растет. Это приводит к росту числа вспышек с невысокой мощностью.

— Самым спокойным геомагнитным периодом на Земле за 2 года стал июль 2023 года. В течение месяца не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Эта спокойная обстановка — следствие того, что значимые активные области находились на краю солнечного диска, то есть почти все крупные вспышки летом были мимо Земли и не могли повлиять на нашу планету. Новый всплеск активности ожидается осенью, пока трудно сказать, каким будет его максимум, — рассказывает Виктория Дамм.

По словам специалиста, пока сложно сказать, заденут ли бури Новосибирск осенью. Если вспышка будет сильная, то Новосибирск, который находится на 55-й северной широте, попадет под ее влияние.

Сергей Богачев отметил, что бытовая техника от магнитных бурь не пострадает:

— Что касается обычной бытовой техники, то на нее идет воздействие через электросети. То есть если мобильный телефон лежит на столе, а не включен в электросеть, то я уверяю вас, какой бы по силе не был магнитный шторм, ничего с телефоном не случится. Что касается приборов, включенных в сеть, тут вопрос в том, насколько сеть способна держать скачки напряжения.

При этом Сергей Богачев рассказал, что у спутниковой связи, интернета и системы навигации во время магнитных бурь есть более высокие риски выйти из строя. Поэтому специалист рекомендует тем, кто их использует, учитывать вероятность поломок.

Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также магнитные бури могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями. Также есть риски для детей и беременных.

— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны. Это адреналин, кортизол. Сосудистый тонус ещё больше повышается в ответ на гормоны. Усиливается сердцебиение. Приходится увеличивать дозы таблеток от давления, — объяснила Елена Обут.

Врач отметила, что людям, которые находятся в группе риска, в дни магнитной бури лучше снизить нагрузку, не употреблять алкоголь и больше гулять на свежем воздухе. Еще стоит хорошо выспаться и придерживаться правильной диеты.

Между специалистами до сих пор возникают споры о том, действительно ли магнитные бури влияют на организм. Читайте их мнения в одном материале.

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