Осенью ожидаются магнитные бури — затронут ли они Новосибирск

Осенью
Как объясняет Сергей Богачев, доктор физико-математических наук и профессор РАН, магнитные бури — это колебания магнитного поля Земли, которые вызывают удары от солнечных вспышек. Когда на Солнце происходят вспышки, часть солнечного вещества выбрасывается в пространство, добирается до магнитного поля Земли и ударяет по нему.
По словам Виктории Дамм, специалиста учебно-научного центра «Планетарий» при СГУГиТ, всплески солнечной активности зафиксировали 6 и 8 августа, тогда они достигли высшего балла. Самая сильная магнитная буря этого лета прошла 5 августа. Начало месяца показало, что Солнце снова достаточно активно, количество пятен на нём растет. Это приводит к росту числа вспышек с невысокой мощностью.
— Самым спокойным геомагнитным периодом на Земле за 2 года стал июль 2023 года. В течение месяца не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Эта спокойная обстановка — следствие того, что значимые активные области находились на краю солнечного диска, то есть почти все крупные вспышки летом были мимо Земли и не могли повлиять на нашу планету. Новый всплеск активности ожидается осенью, пока трудно сказать, каким будет его максимум, — рассказывает Виктория Дамм.
По словам специалиста, пока сложно сказать, заденут ли бури Новосибирск осенью. Если вспышка будет сильная, то Новосибирск, который находится на
Сергей Богачев отметил, что бытовая техника от магнитных бурь не пострадает:
— Что касается обычной бытовой техники, то на нее идет воздействие через электросети. То есть если мобильный телефон лежит на столе, а не включен в электросеть, то я уверяю вас, какой бы по силе не был магнитный шторм, ничего с телефоном не случится. Что касается приборов, включенных в сеть, тут вопрос в том, насколько сеть способна держать скачки напряжения.
При этом Сергей Богачев рассказал, что у спутниковой связи, интернета и системы навигации во время магнитных бурь есть более высокие риски выйти из строя. Поэтому специалист рекомендует тем, кто их использует, учитывать вероятность поломок.
Это астрономическое явление может влиять и на человека. Елена Обут, заведующая терапевтическим отделением клиники ЦСМ «Здравица», уточнила, что риски есть для людей, которые уже страдают хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также магнитные бури могут влиять на метеозависимых, людей с психоэмоциональными расстройствами и хроническими бронхо-легочными заболеваниями. Также есть риски для детей и беременных.
— Магнитная буря прежде всего влияет на сосудистую систему. И может меняться тонус сосудов, может в некоторой степени замедляться кровоток, и это может способствовать склонности к тромбообразованию. Нарушается доставка кислорода с кровотоком, и органы и ткани могут испытывать кислородное голодание. Это дополнительный стресс, в ответ на который организм начнет выбрасывать стресс-реактивные гормоны. Это адреналин, кортизол. Сосудистый тонус ещё больше повышается в ответ на гормоны. Усиливается сердцебиение. Приходится увеличивать дозы таблеток от давления, — объяснила Елена Обут.
Врач отметила, что людям, которые находятся в группе риска, в дни магнитной бури лучше снизить нагрузку, не употреблять алкоголь и больше гулять на свежем воздухе. Еще стоит хорошо выспаться и придерживаться правильной диеты.
Между специалистами до сих пор возникают споры о том, действительно ли магнитные бури влияют на организм. Читайте их мнения в одном материале.