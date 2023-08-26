Осенью ожидаются магнитные бури — затронут ли они Новосибирск

— Самым спокойным геомагнитным периодом на Земле за 2 года стал июль 2023 года. В течение месяца не было зафиксировано ни одной магнитной бури. Эта спокойная обстановка — следствие того, что значимые активные области находились на краю солнечного диска, то есть почти все крупные вспышки летом были мимо Земли и не могли повлиять на нашу планету. Новый всплеск активности ожидается осенью, пока трудно сказать, каким будет его максимум, — рассказывает Виктория Дамм.



По словам специалиста, пока сложно сказать, заденут ли бури Новосибирск осенью. Если вспышка будет сильная, то Новосибирск, который находится на 55-й северной широте, попадет под ее влияние.