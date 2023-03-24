На выходных страну накроют магнитные бури: кто в группе риска

По данным Лаборатории солнечной астрономии, в ближайшие выходные Земля будет накрыта магнитными бурями уровня G1 — самого слабого из пяти имеющихся. Тем не менее даже такая буря может вызвать сбои в работе систем энергоснабжения, а также повлиять на маршруты миграции птиц и животных. А что будет с людьми? Влияют ли как-то магнитные бури на метеозависимых? Вместе с врачами разобрались в том, существует ли такое понятие и что делать тем, кто чувствует себя плохо в такие периоды.

