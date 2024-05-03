Жители Новосибирской области могли увидеть в небе полярное сияние — смотрим впечатляющие фото

Ночью 3 мая жители северных районов Новосибирской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Его возможная причина — сильная магнитная буря. Об этом редакции НГС рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.
По словам эксперта, у произошедшей магнитной бури весьма высокий уровень G2-G3.
— Это последствие солнечной вспышки, которая была накануне. Обычно она происходит в течение полутора-двух суток, — отмечает Кашин.
Специалист добавляет: вообще, не все солнечные вспышки проявляются в магнитных бурях и, как следствие, полярных сияниях. Иногда облако плазмы может пройти мимо Земли.
— По факту изначально официальными источниками не была предсказана буря, случившаяся в ночь со 2 на 3 мая. Но член ученого совета Большого Новосибирского планетария, заведующий обсерваторией Иркутского государственного университета Сергей Язев в своих публикациях все-таки сделал такое предположение <…> Краешком вот это облако прошло, — объяснил Олег Кашин.
Буря может продолжаться еще несколько суток. После этого магнитосфера должна постепенно успокоиться.
Ранее новосибирский астрофотограф снял полярное сияние на видео — НГС публиковал таймлапс.