НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+3°

пасмурно, дождь

ощущается как +1

1 м/c,

вос.

 744мм 94%
Подробнее
5 Пробки
USD 92,05
EUR 98,64
Реклама

СРОЧНО

Мэр Максим Кудрявцев уволил однофамильца

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Ликвидируют похоронный дом ИМИ
Как провести майские
Сети остановились в развитии
Идти к врачу или нет
Тестируем неудобные электрички
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Наука Жители Новосибирской области могли увидеть в небе полярное сияние — смотрим впечатляющие фото

Жители Новосибирской области могли увидеть в небе полярное сияние — смотрим впечатляющие фото

Возможная причина явления — магнитная буря

158
1 комментарий
Полярное сияние выглядит весьма загадочно

Ночью 3 мая жители северных районов Новосибирской области могли наблюдать в небе полярное сияние. Его возможная причина — сильная магнитная буря. Об этом редакции НГС рассказал специалист Большого Новосибирского планетария Олег Кашин.

По словам эксперта, у произошедшей магнитной бури весьма высокий уровень G2-G3.

— Это последствие солнечной вспышки, которая была накануне. Обычно она происходит в течение полутора-двух суток, — отмечает Кашин.

Явление могли заметить в северных районах НСО
На фото небо выглядит сине-фиолетовым

Специалист добавляет: вообще, не все солнечные вспышки проявляются в магнитных бурях и, как следствие, полярных сияниях. Иногда облако плазмы может пройти мимо Земли.

— По факту изначально официальными источниками не была предсказана буря, случившаяся в ночь со 2 на 3 мая. Но член ученого совета Большого Новосибирского планетария, заведующий обсерваторией Иркутского государственного университета Сергей Язев в своих публикациях все-таки сделал такое предположение <…> Краешком вот это облако прошло, — объяснил Олег Кашин.

Буря может продолжаться еще несколько суток. После этого магнитосфера должна постепенно успокоиться.

Ранее новосибирский астрофотограф снял полярное сияние на видео — НГС публиковал таймлапс.

Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.
ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Полярное сияние Космос Астрономия Наука
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Мнение
Водолеям — выигрыш, Козерогам — отговорки: чего ждать в мае всем знакам Зодиака. Таро-прогноз
Анастасия Першина
Рекомендуем
Знакомства

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Анна,  31

Сергей,  50

Сергей,  33

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление