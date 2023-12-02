«Сделать яркие кадры помешали облака»: полярное сияние снял на видео новосибирский астрофотограф — смотрим таймлапс

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео полярное сияние, которое озарило небо над областью минувшей ночью. По его словам, по яркости явление было схожим с тем, что было в ноябре, но в этот раз сделать красочные кадры помешала сильная облачность.
— Следил долго, когда наступит полярное сияние, планировал даже съездить куда-нибудь, чтобы его снять, но так как по области везде было облачно, решил не заморачиваться и снять прямо в городе. Снимал дома в Дзержинском районе на балконе. Снимал всю ночь, но снег и тучи не дали сделать яркие кадры как в прошлый раз, — пояснил фотограф.
Алексей отметил, что более четкие и яркие кадры повезло сделать тем, кто живет в Дальневосточном округе и вблизи Байкала. По словам мужчины, уже через два дня в регионе может возникнуть еще одно полярное сияние.
Ранее Алексей Поляков снял на видео северное сияние. По его словам, настолько красочного явления не было видно в Новосибирской области около 20 лет.