«Такого не было 20 лет»: новосибирский астрофотограф снял северное сияние на видео - смотрим таймлапс

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков снял на видео северное сияние, которое озарило небо над областью минувшей ночью. По его словам, настолько красочного явления он не наблюдал очень давно.
— Это сияние самое сильное сияние за 20 лет. Съёмка началась в 19:35, но за 10 минут до полуночи у меня сел аккумулятор и основную красоту пришлось снимать уже на смартфон, — сообщил Поляков корреспонденту НГС.
Фотограф подчеркнул, что сияние было хорошо видно невооруженным глазом: цвет, столбы и крону в зените. Эмоции от увиденного, по словам Полякова, сложно передать.
Многие новосибирцы успели сфотографировать северное сияние на свои смартфоны. При этом редкое природное явление вчера было хорошо заметно и в других регионах страны. Самые впечатляющие снимки редакция собрала в отдельной подборке.
Астрономы отмечают, что сияние спровоцировала сильная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. При этом специалисты до сих пор теряются в догадках, что стало истинной причиной бури, которую эксперты в разных уголках мира не смогли спрогнозировать.