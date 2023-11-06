«Такого не было 20 лет»: новосибирский астрофотограф снял северное сияние на видео - смотрим таймлапс

Астрономы отмечают, что сияние спровоцировала сильная магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце. При этом специалисты до сих пор теряются в догадках, что стало истинной причиной бури, которую эксперты в разных уголках мира не смогли спрогнозировать.

