freedom
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 1/10
usd 93.04
eur 99.01
Тема дняПрокуратура внесла представление мэру
Все новости
Все новости

Житель Новосибирска сфотографировал северное сияние над городом — смотрим снимки

Явление удалось сфотографировать благодаря магнитной буре

107

Новосибирец сделал снимки на улице Сухарной

Поделиться

5 ноября в небе над Новосибирском заметили северное сияние. Фотографии необычного явления прислал редакции читатель НГС Константин. Он уточнил, что сделал снимки на улице Сухарной.

— Северное сияние над Новосибирском, — сообщил Константин.

Он добавил, что первый снимок явления сделал после в 22:00 часов. К 23:15 северное сияние начало угасать в небе над Новосибирском.

Мужчина сфотографировал северное сияние после 22:00 часов

Мужчина сфотографировал северное сияние после 22:00 часов

Поделиться

Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров подтвердил НГС, что на снимке можно заметить северное сияние. Он сообщил, что явление удалось сфотографировать в городе из-за магнитной бури в Северном полушарии.

К 23:15 северное сияние начало угасать в небе

К 23:15 северное сияние начало угасать в небе

Поделиться

— Сейчас магнитная буря в Северном полушарии. Во всех регионах было видно, только погода мешает наблюдать, — уточнил Андрей Никифоров.

В конце октября в небе над Новосибирском заметили огненное облако. НГС узнал, что увидели жители города.

По теме

Северное сияниеМагнитная буряПланетарийНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter