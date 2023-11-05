Житель Новосибирска сфотографировал северное сияние над городом — смотрим снимки

5 ноября в небе над Новосибирском заметили северное сияние. Фотографии необычного явления прислал редакции читатель НГС Константин. Он уточнил, что сделал снимки на улице Сухарной.
— Северное сияние над Новосибирском, — сообщил Константин.
Он добавил, что первый снимок явления сделал после в 22:00 часов. К 23:15 северное сияние начало угасать в небе над Новосибирском.
Сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров подтвердил НГС, что на снимке можно заметить северное сияние. Он сообщил, что явление удалось сфотографировать в городе из-за магнитной бури в Северном полушарии.
— Сейчас магнитная буря в Северном полушарии. Во всех регионах было видно, только погода мешает наблюдать, — уточнил Андрей Никифоров.
В конце октября в небе над Новосибирском заметили огненное облако. НГС узнал, что увидели жители города.