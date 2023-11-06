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СрочноКогда утихнет магнитная буря - смотрим прогноз
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На Земле продолжается сильная магнитная буря — когда она утихнет? Смотрим прогноз

Всплеск магнитной активности спровоцировал вчерашнее северное сияние

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Новосибирцы делятся красочными снимками с разных уголков Новосибирской области

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«Исключительно сильная» магнитная буря, спровоцировавшая северное сияние в Новосибирской области, идёт на спад, сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН. Эксперты теряются в догадках, пытаясь объяснить внезапный всплеск магнитной активности.

Астрономы сообщили, что буря началась на Земле 5 ноября около 13 часов по московскому времени. Её причиной стало плазменное облако, выброшенное Солнцем в сторону Земли. Изначально специалисты отнесли вспышку к рядовому, «самому низкому классу», поэтому на Земле ожидали слабую магнитную бурю класса G1.

— Облака газа ударили по земному магнитному полю с существенно большей силой. Соответственно, и скорость, и мощность выброса, как теперь понятно, были оценены абсолютно неправильно, хотя это всё равно не объясняет, как столько слабая причина смогла вызвать бурю наблюдаемого уровня, — отметили специалисты.

В результате на Земле началась буря класса G3, которая продолжается сейчас. По оценкам экспертов, она уже идёт на спад и показания приборов вернутся в норму около 12 часов по московскому времени 6 ноября.

Ранее новосибирцы поделились красончыми снимками северного сияния в Новосибирской области. Астрофотографи Алексей Поляков даже снял видео завораживающего природного явления.

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