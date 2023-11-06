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Из-за сильной магнитной бури над Россией зажглось полярное сияние. 22 невероятных фото (и опасно ли это)

Показываем, как необыкновенное явление выглядело в разных регионах

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В некоторых городах небо окрасилось в алый цвет. На фото — Краснодарский край

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Накануне, 4 ноября, на Земле произошла сильная магнитная буря. В Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили, что степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G3 (из пяти возможных).

Вследствие этого многие города России озарило северное сияние. В этом материале мы собрали 22 невероятных фото. А ниже расскажем, насколько опасно это явление.

Краснодарский край

Необычный закат наблюдали в Горячем Ключе, Красноармейском, Апшеронском, Лабинском и в других районах края. В Краснодаре заснять явление не получилось, так как мешала городская засветка.

Небо приобрело красный оттенок

Небо приобрело красный оттенок

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Полярное сияние в Горячем Ключе

Полярное сияние в Горячем Ключе

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Свердловская область

В небе на Урале было настоящие световое представление. При этом полярное сияние удалось снять в самом центре Екатеринбурга, несмотря на яркие фонари!

На фото центр Екатеринбурга

На фото центр Екатеринбурга

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Свердловская область

Свердловская область

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Курганская область

В Зауралье тоже многие наблюдали полярное сияние.

— Мы вышли, чтобы пожарить шашлыки, приехали к родителям на отдых. Все-таки праздничный день. Выходим, смотрим — какое-то зарево. Думали, может, пожар какой-то, а потом присмотрелись в другую сторону — там и зеленый, и синий цвет. Начали фотографировать, вот такие кадры вышли, — рассказала 45.RU читательница Арина Игнатова.

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Челябинская область

Там тоже была невероятная красота. Эти фото сделаны в поселке Черемшанка.

Вслед за полярным сиянием на машине. Романтика!

Вслед за полярным сиянием на машине. Романтика!

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Новосибирск

Жителям Новосибирска немного не повезло с погодными условиями, но и они увидели полярное сияние.

— Сейчас магнитная буря в Северном полушарии. Во всех регионах было видно, только погода мешает наблюдать, — рассказал нашим коллегам из NGS.RU сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Новосибирец сделал снимки на улице Сухарной

Новосибирец сделал снимки на улице Сухарной

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Самара

Красно-зеленые всполохи сначала встревожили местных жителей, но поняв, в чем дело, люди принялись снимать происходящее.

Такую красоту удалось снять из дома на Стара Загоре

Такую красоту удалось снять из дома на Стара Загоре

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Тюменская область

Там получились просто невероятные фото! Очень яркие. Смотрите сами.

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А теперь — о том, опасно ли это явление для здоровья. Ответить на вопрос однозначно не получается: мнения экспертов расходятся. Вот что рассказал о полярном сиянии метеоролог Алексей Пулин.

— Поток заряженных частиц солнечного ветра взаимодействует с верхними слоями атмосферы, возбуждая атомы кислорода и азота, то есть приводит к переходу этих атомов в состояние с более высокой энергией. Возврат в начальное, равновесное состояние происходит путем излучения квантов света характерных длин волн, то есть к полярному сиянию. Это безопасно для здоровья, — рассказал наш собеседник.

Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев отметил, что пострадать может техника.

— Мощный поток заряженных частиц, прилетевших от Солнца, опасен для космической электроники и может повлиять на электронные элементы, нарушить беспроводную связь, — сообщил эксперт.

По словам руководителя омского астрономического кружка Ольги Смолянкиной, магнитные бури влияют на приборы, которые установлены на спутниках, вращающихся вокруг Земли, и низких орбитах, а также на состояние атмосферы. Она также объяснила, почему бури становятся причиной возникновения северных сияний:

— Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами, и атмосфера светится. Вот вам и полярное сияние.

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Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.

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