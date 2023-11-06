Из-за сильной магнитной бури над Россией зажглось полярное сияние. 22 невероятных фото (и опасно ли это)

Накануне, 4 ноября, на Земле произошла сильная магнитная буря. В Институте прикладной геофизики (ИПГ) сообщили, что степень возмущенности магнитного поля планеты достигла уровня G3 (из пяти возможных).
Вследствие этого многие города России озарило северное сияние. В этом материале мы собрали 22 невероятных фото. А ниже расскажем, насколько опасно это явление.
Краснодарский край
Необычный закат наблюдали в Горячем Ключе, Красноармейском, Апшеронском, Лабинском и в других районах края. В Краснодаре заснять явление не получилось, так как мешала городская засветка.
Свердловская область
В небе на Урале было настоящие световое представление. При этом полярное сияние удалось снять в самом центре Екатеринбурга, несмотря на яркие фонари!
Курганская область
В Зауралье тоже многие наблюдали полярное сияние.
— Мы вышли, чтобы пожарить шашлыки, приехали к родителям на отдых. Все-таки праздничный день. Выходим, смотрим — какое-то зарево. Думали, может, пожар какой-то, а потом присмотрелись в другую сторону — там и зеленый, и синий цвет. Начали фотографировать, вот такие кадры вышли, — рассказала 45.RU читательница Арина Игнатова.
Челябинская область
Там тоже была невероятная красота. Эти фото сделаны в поселке Черемшанка.
Новосибирск
Жителям Новосибирска немного не повезло с погодными условиями, но и они увидели полярное сияние.
— Сейчас магнитная буря в Северном полушарии. Во всех регионах было видно, только погода мешает наблюдать, — рассказал нашим коллегам из NGS.RU сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.
Самара
Красно-зеленые всполохи сначала встревожили местных жителей, но поняв, в чем дело, люди принялись снимать происходящее.
Тюменская область
Там получились просто невероятные фото! Очень яркие. Смотрите сами.
А теперь — о том, опасно ли это явление для здоровья. Ответить на вопрос однозначно не получается: мнения экспертов расходятся. Вот что рассказал о полярном сиянии метеоролог Алексей Пулин.
— Поток заряженных частиц солнечного ветра взаимодействует с верхними слоями атмосферы, возбуждая атомы кислорода и азота, то есть приводит к переходу этих атомов в состояние с более высокой энергией. Возврат в начальное, равновесное состояние происходит путем излучения квантов света характерных длин волн, то есть к полярному сиянию. Это безопасно для здоровья, — рассказал наш собеседник.
Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев отметил, что пострадать может техника.
— Мощный поток заряженных частиц, прилетевших от Солнца, опасен для космической электроники и может повлиять на электронные элементы, нарушить беспроводную связь, — сообщил эксперт.
По словам руководителя омского астрономического кружка Ольги Смолянкиной, магнитные бури влияют на приборы, которые установлены на спутниках, вращающихся вокруг Земли, и низких орбитах, а также на состояние атмосферы. Она также объяснила, почему бури становятся причиной возникновения северных сияний:
— Когда происходит магнитная буря, то, говоря простыми словами, проминается магнитное поле Земли и дает доступ к частицам солнечного ветра, они проникают в глубокие слои атмосферы, сталкиваются с ее частицами, и атмосфера светится. Вот вам и полярное сияние.
Врачи советуют метеозависимым в период бурь пить больше воды, ограничить употребление алкоголя и соли, а также избегать стрессов и нервных нагрузок. Чтобы облегчить свое состояние, очень важно высыпаться и не нагружать организм. Лучше отказаться от тяжелых жирных блюд и съедать несколько порций овощей и фруктов в день, не забывать пить достаточно воды и избегать чрезмерной физической активности.