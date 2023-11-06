Из-за сильной магнитной бури над Россией зажглось полярное сияние. 22 невероятных фото (и опасно ли это)

Вследствие этого многие города России озарило северное сияние. В этом материале мы собрали 22 невероятных фото. А ниже расскажем, насколько опасно это явление.

Краснодарский край

Необычный закат наблюдали в Горячем Ключе, Красноармейском, Апшеронском, Лабинском и в других районах края. В Краснодаре заснять явление не получилось, так как мешала городская засветка.