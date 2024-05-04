Экс-депутат из Новосибирской области получил срок за смерть знакомого — он не признал вину

Приговор в законную силу не вступил Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области вынесли приговор группе лиц, один из которых являлся депутатом совета депутатов рабочего поселка Маслянино. Как сообщила пресс-служба Черепановского районного суда, он вместе с еще одним сибиряком избил ногами знакомого — тот скончался.

Инцидент произошел в период с 18:00 часов 25 июня до 07:00 часов 26 июня 2022 года в Маслянино, когда фигуранты Денис Бубенщиков и Юрий Федосеев были в состоянии алкогольного опьянения.



Суд установил, что у сибиряков возник умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на почве неприязненных отношений к знакомому. Он, как сообщили в суде, ранее часто приходил к Бубенщикову домой и обращался с «постоянными просьбами».



— Реализуя свой преступный умысел группой лиц, путем совместного нанесения множественных ударов ногами в туловище (не менее 21 удара) причинили телесные повреждения, от которых впоследствии потерпевший скончался по месту своего жительства, — сообщили в суде.



В пресс-службе суда не уточнили, какой из фигурантов уголовного дела являлся депутатом совета депутатов Маслянино. Инициалы Юрия Федосеева совпадают с именем и фамилией одного из депутатов рабочего поселка, данные о котором размещены на сайте администрации населенного пункта.

В судебном заседании Бубенщиков вину в совершении преступления признал частично, когда второй фигурант виновным себя не признал. Новосибирцев обвинили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



В результате суд признал Дениса Бубенщикова и Юрия Федосеева виновными. Первому фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму — шесть лет лишения свободы.



— Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в суде.

