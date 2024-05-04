НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+7°

пасмурно, без осадков

ощущается как +4

2 м/c,

с-в.

 746мм 62%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

В Искитиме хотят построить вредный завод

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Убил жену на глазах у детей
Как провести майские
Обзор пасхальных куличей
Идти к врачу или нет
Новый завод в Искитиме
Онлайн-неделя моды
Список для чтения на майские
НГС в Telegram
Криминал Экс-депутат из Новосибирской области получил срок за смерть знакомого — он не признал вину

Экс-депутат из Новосибирской области получил срок за смерть знакомого — он не признал вину

Инцидент произошел в Маслянино

1 515
17 комментариев
Приговор в законную силу не вступил

В Новосибирской области вынесли приговор группе лиц, один из которых являлся депутатом совета депутатов рабочего поселка Маслянино. Как сообщила пресс-служба Черепановского районного суда, он вместе с еще одним сибиряком избил ногами знакомого — тот скончался.

Инцидент произошел в период с 18:00 часов 25 июня до 07:00 часов 26 июня 2022 года в Маслянино, когда фигуранты Денис Бубенщиков и Юрий Федосеев были в состоянии алкогольного опьянения.

Суд установил, что у сибиряков возник умысел на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью на почве неприязненных отношений к знакомому. Он, как сообщили в суде, ранее часто приходил к Бубенщикову домой и обращался с «постоянными просьбами».

— Реализуя свой преступный умысел группой лиц, путем совместного нанесения множественных ударов ногами в туловище (не менее 21 удара) причинили телесные повреждения, от которых впоследствии потерпевший скончался по месту своего жительства, — сообщили в суде.

В пресс-службе суда не уточнили, какой из фигурантов уголовного дела являлся депутатом совета депутатов Маслянино. Инициалы Юрия Федосеева совпадают с именем и фамилией одного из депутатов рабочего поселка, данные о котором размещены на сайте администрации населенного пункта.

В судебном заседании Бубенщиков вину в совершении преступления признал частично, когда второй фигурант виновным себя не признал. Новосибирцев обвинили по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

В результате суд признал Дениса Бубенщикова и Юрия Федосеева виновными. Первому фигуранту назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, второму — шесть лет лишения свободы.

— Приговор в законную силу не вступил, — уточнили в суде.

Несколько дней назад сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали заместителя главы администрации рабочего поселка Краснообск. По данным источника НГС, его обвиняют в получении крупной взятки.

ПО ТЕМЕ
Приговор Причинение вреда здоровью Уголовное дело Депутат Маслянино
Лайк
LIKE3
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Aliksandr,  30

Сергей Алимов,  33

Ринат,  42

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление