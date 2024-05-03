ФСБ поймала на взятке замглавы Краснообска — он обеспечивал бизнесмена заказами по благоустройству

По данным собеседника, 2 мая силовики с поличным задержали заместителя главы администрации посёлка Евгения Коржова. Он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому помогал в получении заказов на благоустройство посёлка в системе ЖКХ. Следователи выяснили, что в 2022 году Коржов уже получал взятку от коммерсантов, с которыми администрация заключила прямой договор на изготовление и установку декоративных изделий в посёлке.