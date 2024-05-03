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Замглавы Краснообска поймали на взятке

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Криминал эксклюзив ФСБ поймала на взятке замглавы Краснообска — он обеспечивал бизнесмена заказами по благоустройству

ФСБ поймала на взятке замглавы Краснообска — он обеспечивал бизнесмена заказами по благоустройству

Чиновника, отвечающего за борьбу с коррупцией, задержали с поличным

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Считается, что Евгений Коржов получил взятку мечеными купюрами

Сотрудники УФСБ по Новосибирской области задержали заместителя главы администрации рабочего посёлка Краснообск. Следователи обвиняют чиновника в получении крупной взятки (ст.290 УК РФ), сообщил корреспонденту НГС источник, знакомый с ситуацией.

По данным собеседника, 2 мая силовики с поличным задержали заместителя главы администрации посёлка Евгения Коржова. Он получил 150 тысяч рублей от предпринимателя, которому помогал в получении заказов на благоустройство посёлка в системе ЖКХ. Следователи выяснили, что в 2022 году Коржов уже получал взятку от коммерсантов, с которыми администрация заключила прямой договор на изготовление и установку декоративных изделий в посёлке.

Коржова обвинили в получении взятки в крупном размере

В отношении чиновника следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело. В ближайшее время в суде будет решён вопрос об избрании ему меры пресечения.

На сайте администрации Краснообска говорится, что Евгению Коржову 41 год. У него два высших образования в сферах управления и государственной службы. С 2012 года в разное время он работал в социальной сфере города Бердска, руководил областным «Домом молодёжи». С 2019 по 2021 гг. был помощником депутата Госдумы РФ Александра Жукова по работе с обращениями граждан в Новосибирской области. В администрации Краснообска Коржов отвечает за организацию работы в сфере молодежной политики, информационной политики, противодействия коррупции.

На прошлой неделе в Новосибирске приговорили бывшего преподавателя физкультуры Сибирского института управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНхИГС). Дениса Пантелькина признали виновным в получении взяток от студентов, которым он за деньги проставлял оценки и зачёты.

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Взятка Задержание с поличным Задержали чиновника Уголовное дело Краснообск
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