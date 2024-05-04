НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Новосибирске

Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

2 м/c,

ю-в.

 742мм 41%
Подробнее
2 Пробки
USD 91,69
EUR 98,56
Реклама

СРОЧНО

Репетиция парада Победы — фоторепортаж

Голосуем на Народной премии
Что накрыть на пасхальный стол
Убил жену на глазах у детей
Как провести майские
Обзор пасхальных куличей
Идти к врачу или нет
Новый завод в Искитиме
Онлайн-неделя моды
Как избавиться от вредителей
НГС в Telegram
Происшествия Может находиться в нашей области: в Новосибирске ищут 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами

Может находиться в нашей области: в Новосибирске ищут 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами

Анастасия Архипова в последний раз выходила на связь с родными 3 мая

1 050
5 комментариев
Среди особых примет девочки — фиолетовые волосы

В Новосибирске ищут пропавшую 13-летняя Анастасию Архипову из Омска. Девочка может находиться на территории Новосибирской области.

Как сообщила НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Юлия Стецюк, информация об исчезновении несовершеннолетней поступила в отряд 3 мая.

— По сообщения информационного координатора, девочка может находиться на территории нашей области. Группой распространения информации регионального подразделения ДПСО «ЛизаАлерт» запущено массовое размещение ориентировки в сети, — рассказала Стецюк.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и фиолетовые волосы. В день исчезновения девочка была одета в голубую толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

В Бердске продолжаются поиски 12-летнего подростка. Он не вернулся домой из школы.

ПО ТЕМЕ
Новосибирская область Омская область Пропал ребенок
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Да мы тебя из-под земли достанем»: настойчивые мошенники пытались развести журналиста на все деньги
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Недоступная среда: молодые родители попробовали проехать с коляской в новосибирском метро — почему это нереально
Алексей Тихонов
Мнение
Время манипуляций и интриг: начинается ретроградный Плутон — на что он может влиять
Марина Шумкина
Рекомендуем
Знакомства

Galina,  41

Else,  52

IvanSib,  29

Людмила,  34

Evka,  27

Анатолий Михайлов,  76

Начать знакомиться
Объявления

Круглосуточно закупаем лом черных и цветных металлов

19 000 ₽

Услуги эвакуатора круглосуточно

2 500 ₽

Изготовление и монтаж лестниц на металлокаркасе

105 000 ₽

Добавить объявление