Может находиться в нашей области: в Новосибирске ищут 13-летнюю омичку с фиолетовыми волосами

В Новосибирске ищут пропавшую 13-летняя Анастасию Архипову из Омска. Девочка может находиться на территории Новосибирской области.
Как сообщила НГС руководитель пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» в Новосибирске Юлия Стецюк, информация об исчезновении несовершеннолетней поступила в отряд 3 мая.
— По сообщения информационного координатора, девочка может находиться на территории нашей области. Группой распространения информации регионального подразделения ДПСО «ЛизаАлерт» запущено массовое размещение ориентировки в сети, — рассказала Стецюк.
Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, голубые глаза и фиолетовые волосы. В день исчезновения девочка была одета в голубую толстовку, синие джинсы и розовые кроссовки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8 800 700–54–52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.
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