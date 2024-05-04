C «Миром» по миру далеко не уедешь? С какими банковскими картами отправляться летом за рубеж россиянам

С российскими картами за границей могут возникнуть сложности Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











У россиян возвращается вкус к зарубежному отдыху. В прошлом году наши туристы совершили 9,3 миллиона поездок за границу — на треть больше, чем было в 2022 году. Причем темпы роста рынка в этом году окажутся ничуть не ниже (правда, рынок всё равно не восстановился до доковидного уровня: в 2019 году было более 19 миллионов турпоездок).



Из туристических направлений, естественно, пропали недружественные западные страны. Хотя даже в прошлом году в топ-20 оставались Эстония и Финляндия. Всего же в страны Евросоюза россияне отправились за год более 1,7 миллиона раз (и далеко не только с туристическими целями, кстати).



Очевидно, что в этом году турпоток резко сократится. Закрылось одно из «окон в Европу» — Финляндия. А другие европейские страны серьезно ужесточили требования к получению шенгена россиянами.



в Азию: чемпионами по росту турпотока уже стали Китай, Таиланд и ОАЭ. Причем многие едут в ОАЭ не для того, чтобы отдыхать, а чтобы лететь дальше через Дубай, ставший для россиян одним из крупнейших международных хабов.



Вне зависимости от того, куда летят или едут интуристы, проблемы у них схожие — чем платить за рубежом? Тем более, что условия использования российских платежных инструментов постоянно ужесточаются из последнего: отказ Армении от карт «Мир»). Форумы уже заполнены жуткими историями: карту отказались принимать, отказала платежная система, накрылся криптокошелек...



Как не оказаться без денег в зарубежной поездке? Есть ли вообще надежные платежные инструменты именно для россиян, когда из-за санкций так лихорадит туристический рынок? Эти вопросы MSK1.RU задали экспертам.



Можно попросить о помощи с переводом соотечественников

Директор турагентства Vit To Trip Виталий Ульянов:



— На данный момент карты «Мир» повсеместно работают только в Беларуси и Абхазии.



На Кубе и в Венесуэле их принимают преимущественно в столичных и туристических зонах, зато снять наличные можно практически в любом банкомате.



В Казахстане и Таджикистане обслуживают карты «Мир» только банки «ВТБ Казахстан» и «Амонатбанк».



Во Вьетнаме также только один банк (VRB) занимается обслуживанием карт «Мир».



А вот в Армении после 30 марта 2024 года возможно только снять наличные с карты «Мир» в отделениях и банкоматах «ВТБ Армения», другие операции будут отклонены.



В тестовом режиме карты «Мир» работают в Лаосе и Мьянме.



В Турции «Мир» принимают только в популярных среди россиян туристических местах, где установлены терминалы российских банков (но перечень этих мест крайне ограничен).



За границу лучше ехать сразу с наличными Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Куда более неоднозначная ситуация с картами UnionPay российских банков. Формально, «Газпромбанк» и «Россельхозбанк» (основные российские банки, выпускающие карты UnionPay) находятся под санкциями, однако на практике у туристов получается расплачиваться за границей. Так, наши туристы успешно пользовались картами UnionPay в Таиланде, Вьетнаме, Китае, странах Персидского залива, среднеазиатских республиках.



Правда, стоит уточнить, что принимают UnionPay преимущественно в сетевых заведениях и магазинах, малый бизнес зачастую не работает с данной платежной системой.



Наибольшие проблемы у наших туристов с картами UnionPay возникли в странах Евросоюза и Турции. Даже в тех местах, где данные карты принимали, оплата проходила успешно лишь иногда (в среднем в трети случаев).



Всем туристам мы настоятельно советуем брать с собой наличные деньги, поскольку в поездках часто приходится сталкиваться с локальными кафе, магазинами и музеями, которые не принимают безналичную оплату.



Лиры, дирхамы и юани выгоднее покупать в России, в иных случаях рекомендуем покупать в России американские доллары и обменивать их на местную валюту уже в стране прибытия.



Часто на помощь приходят соотечественники, которым можно перевести рубли и получить наличные в местной валюте взамен (но тут следует быть осторожными и не наткнуться на мошенников).



По-прежнему в 17 странах можно получить перевод «Золотая корона» наличными в отделениях банков-партнеров. В Турции недавно запустили приложение Letim, в котором туристы могут оформить виртуальную карту, пополнить ее с российского счета с помощью СБП и расплачиваться ей и снимать наличные с банкоматов.



Несмотря на то, что эти способы чуть менее выгодны, чем использование наличных, туристы нередко готовы переплачивать за комфорт.



С картами UnionPay стоит быть настороже

Заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов:



— Вариантов несколько — можно взять наличные, причем в ближнем зарубежье можно обойтись рублями, которые можно будет обменять как в банках, так и на рынках по более или менее разумному курсу, а в Турции и более дальних государствах проще будет с долларом или евро, где-то можно использовать юани, рупии и дирхамы ОАЭ.



Можно открыть карту в юанях в российском банке и китайской платежной системой UnionPay. Но будет опасность блокирования карты, как это произошло в прошлом году после попадания одного из популярных российских банков под санкции. Можно перечислить средства по системе быстрых международных платежей себе и получить в местной валюте уже на месте, но как минимум придется тратить время на поиск пункта выдачи средств.



Стоит учесть и валютное законодательство стран, куда планируется поездка. Например, поменять рубли на индийские рупии в Москве с трудом, но можно, а вот ввезти их нельзя, хотя серьезного контроля чаще всего нет, но бывает и обратная ситуация.



Еще вариант — открыть платежную карту в странах ближнего или дальнего зарубежья и расплачиваться ею. Определенные проблемы будут величиной комиссии, а главное — с пополнением счета и опасениями нероссийского банка на проведение платежей россиян.



Можно пользоваться картами банков Беларуси, Казахстана, Киргизии

Независимый эксперт по зарубежным банковским картам Михаил Шварц:



— Живу в Испании, пользуюсь банковскими картами Беларуси, Казахстана, Киргизии. Карты оформляются по доверенности через посредников. Скажем, у «Фридом Финанс Казахстан» карта в семи валютах, доставляют за 3–5 дней по России, принимают везде онлайн и оффлайн, кроме России. У банка «Бакай» счет только в долларах и сомах. Причем такие карты будут привязаны к вашему российскому мобильному номеру. Очень удобно для получения одноразовых кодов по SMS.



Огромный плюс карт банков Центральной Азии — SWIFT-переводы

Директор по развитию консалтинговой компании «КвазарХаузис» Ирина Валек:



— На данный момент оптимальным решением станет открытие карт Mastercard и Visa в таких странах, как Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, это возможно сделать удаленно, без личного визита, при помощи компаний, специализирующихся на оказании данного типа услуг. Для этого необходимы сканы документов (включая нотариальную доверенность). У ряда банков есть приложения на русском, очень простые, похожие на «Сбербанк Онлайн». Карты пополняются с российских (размер комиссии зависит от российского банка). Кстати, если клиенту надо закрыть карту, это можно сделать удаленно через приложение. То есть всё делается удаленно.



Огромный плюс таких карт — это SWIFT-переводы. Скажем, в ОАЭ, Турцию и США переводятся только доллары. В страны Европы — в евро, в Великобританию — в евро и долларах. Из последнего: SWIFT-перевод в Польшу зачислился моментально.



Нужны наличные

Доцент Финансового университета при правительстве России Светлана Зубкова:

— Рассчитывать только на платежи картой «Мир» не стоит.

Сейчас многие российские банки, в том числе и крупные, находящиеся под санкциями, предлагают оформить банковские карты зарубежных банков из дружественных стран через компании партнёры. Это уже отлаженный процесс, риски минимизированы.