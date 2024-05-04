Куличи-зайчики и ангельский кекс: магазины Новосибирска заполнились пасхальной выпечкой — сравниваем цены

Перед предстоящей Пасхой магазины и кондитерские традиционно заполнились крашеными яйцами и праздничной выпечкой. Покупателям предлагают куличи, большинство из которых украшены глазурью, яркой посыпкой или съедобными фигурками. Цены — на любой кошелек: начинаются от 50 рублей и уходят за 700 рублей. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла семь продуктовых точек Новосибирска, чтобы посмотреть, какой там ассортимент куличей, — вот ее обзор.
«Бахетле»
В супермаркете «Бахетле» на улице Кирова, 25 весьма много разной пасхальной выпечки. Меньше чем за 200 рублей здесь можно приобрести прелестный кулич «Малютка», увенчанный крупными заячьими ушами из печенья с глазурью.
За 655 рублей тут продают кекс с декором в виде яиц и в обертке, на которой изображены птицы. В 759,2 рубля обойдется творожный кулич-кекс с ангелочком.
Kulikov
В кофейне-кондитерской Kulikov на Кирова, 48 хотят 790 рублей за кулич в бумажной форме, на которой напечатаны изящные цветы.
«Магнит»
В «Магните» на Шевченко, 25 несколько видов выпечки к Пасхе. Праздничная булка (именно так ее называет производитель) весом в 350 граммов стоит 158,99 рубля, 300-граммовый кулич с изюмом — 125,99 рубля, а с цукатами — 139,99 рубля.
«Пятерочка»
В «Пятерочке» на Толстого, 34 представлены те же самые пасхальные булки в глазури, но за них просят меньше — по 143,99 рубля. Также НГС нашел на полках куличи по 85,99, 159,99 и 171,99 рубля. На этикетке последних уточняется, что они замешаны на святой воде.
«Хлебная столица»
В киоске этой сети цены на куличи начинаются от 60 рублей. Небольшие праздничные кексы внешне слегка похожи на десерт «Ромовая баба».
«Белая ферма»
За самый дешевый, 150-граммовый кулич в супермаркете натуральных продуктов «Белая ферма» на Кирова, 46/2 хотят 79 рублей. За более увесистый, 350-граммовый, придется отдать 189 рублей, а полукилограммовые выставлены по 259 рублей.
«Лента»
В «Ленте» на Депутатской, 46 также можно купить бюджетные куличи. Наиболее дешевые — по 49 рублей. А в целом их стоимость в супермаркете варьируется в пределах примерно 300 рублей.
Ранее священник высказался о том, что будет, если съесть кулич до Пасхи, — это один из популярнейших вопросов о православном празднике.
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