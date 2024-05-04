Куличи-зайчики и ангельский кекс: магазины Новосибирска заполнились пасхальной выпечкой — сравниваем цены

Перед Пасхой в магазинах Новосибирска продают куличи на любой вкус и кошелек Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Перед предстоящей Пасхой магазины и кондитерские традиционно заполнились крашеными яйцами и праздничной выпечкой. Покупателям предлагают куличи, большинство из которых украшены глазурью, яркой посыпкой или съедобными фигурками. Цены — на любой кошелек: начинаются от 50 рублей и уходят за 700 рублей. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла семь продуктовых точек Новосибирска, чтобы посмотреть, какой там ассортимент куличей, — вот ее обзор.



«Бахетле»

В супермаркете «Бахетле» на улице Кирова, 25 весьма много разной пасхальной выпечки. Меньше чем за 200 рублей здесь можно приобрести прелестный кулич «Малютка», увенчанный крупными заячьими ушами из печенья с глазурью.

В «Бахетле» один из прилавков уставлен десятками ушастых куличиков «Малютка» Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











За 655 рублей тут продают кекс с декором в виде яиц и в обертке, на которой изображены птицы. В 759,2 рубля обойдется творожный кулич-кекс с ангелочком.

Эти куличи также задекорированы Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Есть варианты в коробках с лентами Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Это выпечка, которая продается вместе с уже покрашенным яйцом Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Цена за кекс-кулич с ангелом перевалила за 700 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Kulikov

В кофейне-кондитерской Kulikov на Кирова, 48 хотят 790 рублей за кулич в бумажной форме, на которой напечатаны изящные цветы.

Верхушки таких куличей покрыты плотным слоем глазури Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Магнит»

В «Магните» на Шевченко, 25 несколько видов выпечки к Пасхе. Праздничная булка (именно так ее называет производитель) весом в 350 граммов стоит 158,99 рубля, 300-граммовый кулич с изюмом — 125,99 рубля, а с цукатами — 139,99 рубля.

Товар — в яркой упаковке Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Праздничная булка к Пасхе Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Толстого, 34 представлены те же самые пасхальные булки в глазури, но за них просят меньше — по 143,99 рубля. Также НГС нашел на полках куличи по 85,99, 159,99 и 171,99 рубля. На этикетке последних уточняется, что они замешаны на святой воде.

В «Пятерочке» праздничная булка к «Пасхе» фактически на 15 рублей дешевле Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











220-граммовый кулич стоит 85,99 рубля, пасхальная сдоба на святой воде — 171,99 рубля Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Хлебная столица»

В киоске этой сети цены на куличи начинаются от 60 рублей. Небольшие праздничные кексы внешне слегка похожи на десерт «Ромовая баба».

В киоске немало пасхальной сдобы Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Белая ферма»

За самый дешевый, 150-граммовый кулич в супермаркете натуральных продуктов «Белая ферма» на Кирова, 46/2 хотят 79 рублей. За более увесистый, 350-граммовый, придется отдать 189 рублей, а полукилограммовые выставлены по 259 рублей.

В «Белой ферме» тоже несколько видов куличей. Вот какое объявление висит на входе в магазин Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Выпечка выглядит празднично Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











«Лента»

В «Ленте» на Депутатской, 46 также можно купить бюджетные куличи. Наиболее дешевые — по 49 рублей. А в целом их стоимость в супермаркете варьируется в пределах примерно 300 рублей.

В «Ленте» нашлись одни из самых недорогих куличиков Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Вот вариант почти за 100 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Есть куличи чуть дороже Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











Цена достигает 300 рублей Источник: Анастасия Бичакова / NGS.RU











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