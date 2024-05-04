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Еда Куличи-зайчики и ангельский кекс: магазины Новосибирска заполнились пасхальной выпечкой — сравниваем цены

Куличи-зайчики и ангельский кекс: магазины Новосибирска заполнились пасхальной выпечкой — сравниваем цены

Цены на угощение начинаются от 50 рублей

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Перед Пасхой в магазинах Новосибирска продают куличи на любой вкус и кошелек

Перед предстоящей Пасхой магазины и кондитерские традиционно заполнились крашеными яйцами и праздничной выпечкой. Покупателям предлагают куличи, большинство из которых украшены глазурью, яркой посыпкой или съедобными фигурками. Цены — на любой кошелек: начинаются от 50 рублей и уходят за 700 рублей. Корреспондент НГС Анастасия Бичакова обошла семь продуктовых точек Новосибирска, чтобы посмотреть, какой там ассортимент куличей, — вот ее обзор.

«Бахетле»

В супермаркете «Бахетле» на улице Кирова, 25 весьма много разной пасхальной выпечки. Меньше чем за 200 рублей здесь можно приобрести прелестный кулич «Малютка», увенчанный крупными заячьими ушами из печенья с глазурью.

В «Бахетле» один из прилавков уставлен десятками ушастых куличиков «Малютка»

За 655 рублей тут продают кекс с декором в виде яиц и в обертке, на которой изображены птицы. В 759,2 рубля обойдется творожный кулич-кекс с ангелочком.

Эти куличи также задекорированы
Есть варианты в коробках с лентами
Это выпечка, которая продается вместе с уже покрашенным яйцом
Цена за кекс-кулич с ангелом перевалила за 700 рублей

Kulikov

В кофейне-кондитерской Kulikov на Кирова, 48 хотят 790 рублей за кулич в бумажной форме, на которой напечатаны изящные цветы.

Верхушки таких куличей покрыты плотным слоем глазури

«Магнит»

В «Магните» на Шевченко, 25 несколько видов выпечки к Пасхе. Праздничная булка (именно так ее называет производитель) весом в 350 граммов стоит 158,99 рубля, 300-граммовый кулич с изюмом — 125,99 рубля, а с цукатами — 139,99 рубля.

Товар — в яркой упаковке
Праздничная булка к Пасхе

«Пятерочка»

В «Пятерочке» на Толстого, 34 представлены те же самые пасхальные булки в глазури, но за них просят меньше — по 143,99 рубля. Также НГС нашел на полках куличи по 85,99, 159,99 и 171,99 рубля. На этикетке последних уточняется, что они замешаны на святой воде.

В «Пятерочке» праздничная булка к «Пасхе» фактически на 15 рублей дешевле
220-граммовый кулич стоит 85,99 рубля, пасхальная сдоба на святой воде — 171,99 рубля

«Хлебная столица»

В киоске этой сети цены на куличи начинаются от 60 рублей. Небольшие праздничные кексы внешне слегка похожи на десерт «Ромовая баба».

В киоске немало пасхальной сдобы

«Белая ферма»

За самый дешевый, 150-граммовый кулич в супермаркете натуральных продуктов «Белая ферма» на Кирова, 46/2 хотят 79 рублей. За более увесистый, 350-граммовый, придется отдать 189 рублей, а полукилограммовые выставлены по 259 рублей.

В «Белой ферме» тоже несколько видов куличей. Вот какое объявление висит на входе в магазин
Выпечка выглядит празднично

«Лента»

В «Ленте» на Депутатской, 46 также можно купить бюджетные куличи. Наиболее дешевые — по 49 рублей. А в целом их стоимость в супермаркете варьируется в пределах примерно 300 рублей.

В «Ленте» нашлись одни из самых недорогих куличиков
Вот вариант почти за 100 рублей
Есть куличи чуть дороже
Цена достигает 300 рублей

Ранее священник высказался о том, что будет, если съесть кулич до Пасхи, — это один из популярнейших вопросов о православном празднике.

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Новосибирск Куличи Цены Цены на продукты Пасха Еда Обзор цен Сравниваем цены
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