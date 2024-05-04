Жила в Китае, одна воспитала трех сыновей и получила корону в 55 лет. История красавицы, которая знает, как сохранить молодость

После конкурса кемеровчанка действительно чувствует себя королевой Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











Глядя на Анжелу Суржикову, сложно представить, что ей уже больше 50 лет. Не так давно она стала обладательницей титула «Гранд леди 50+». Причем на конкурс красоты кемеровчанка попала совершенно случайно. NGS42.RU узнал, как Анжела в одиночку воспитала троих детей, чем покоряла жюри на конкурсе и почему не боится стареть.

Анжеле Суржиковой уже 55 лет, больше 30 лет она работает мастером маникюра и даже не думала, что в таком возрасте она станет участницей конкурса красоты. Попала на него она совершенно случайно: однажды поехала поддержать подругу на профессиональном соревновании пекарей в Новосибирске, в фойе местного ДК на Анжелу обратила внимание организатор конкурса красоты «Гранд-леди» и пригласила ее на кастинг.

— Я удивилась, мол, у меня и рост не модельный, да и возраст уже. Она ответила, что этот конкурс как раз для представительниц элегантного возраста.



Анжела решила все-таки попробовать свои силы и согласилась. Когда она позвонила своим сыновьям, те обрадовались и поддержали маму.

— У меня три сына, старший военный, средний начальник штаба МЧС по Кемеровской области, а младший собирается поступать в академию МВД, сейчас в рядах юнармейцев. Я сообщила детям, и они воодушевились не меньше меня. Старший по телефону мне сказал: «Мамуль, дело даже не в короне, это новые эмоции, знакомства, это поможет тебе развеяться, отвлечься и хоть чуть-чуть, поменьше переживать за меня», — вспоминает горожанка.

Младший сын заканчивает гимназию и мечтает стать офицером полиции Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











Наша героиня рассказывает, что конкуренция на кастинге была высокой: за корону боролись женщины из всех регионов России. От Кузбасса Анжела была одна. Она говорит, что самой юной участнице конкурса было 40 лет, а самой взрослой — 75. После утверждения всех конкурсанток, началось самое сложное. Вместо традиционного для конкурса красоты дефиле в купальниках, организаторы сделали танцевальный, кулинарный и творческий конкурс. На все испытания Анжела выбрала китайскую тематику, потому что прожила в этой стране три года.

— Моего отца перевели туда по службе, и он взял меня с собой. Там я прошла языковые курсы, а затем выучилась на мастера маникюра и научилась делать перманент. Тогда, а речь идет о 90-х, в России это направление было не слишком распространено, эти навыки я привезла сюда. Уже 30 лет я в профессии, развиваюсь, получаю новые знания, но основу взяла в Китае. И не только технику, в китайцах я нашла те качества, которыми восхищаюсь и всю жизнь в себе культивирую: трудолюбие, целеустремленность, дисциплинированность, внутреннее спокойствие и практичность. Там ведь ничего зря не пропадает, всё идет в дело и вещи получают вторую, третью жизнь, они всему применение находят. Это потрясающе, это и мое кредо.

Для кулинарного испытания Анжела приготовила традиционные китайские лодочки с креветками, а для творческого конкурса разучила национальный танец. Также кемеровчанка сшила ритуальный костюм ханьфу и провела самопрезентацию на китайском языке.

К подготовке Анжела подошла всё с той же китайской практичностью и основательностью. Сначала сняла квартиру в Новосибирске на время конкурса, чтобы не опаздывать на репетиции, а после попросила о помощи настоящую балерину.

Анжела считает, что у китайского народа есть чему поучиться Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











— Вы знаете, когда заходишь в хореографическое училище, охватывает невероятное чувство, ощущаешь себя по меньшей мере королевой. Она дала мне несколько уроков, поставили танец и я даже попробовала постоять на пуантах. Интересно, необычно и оказалось небольно.



Близкие и родные поддерживали Анжелу во время конкурса. На финал же приехали сразу 10 подруг, младший сын и невестка. Старшие сыновья не смогли присутствовать — один служит, а второй в тот момент боролся с паводком.

Жюри высоко оценило Суржикову и ей досталась корона победительницы в ее возрастной категории. Теперь она носит звание «Гранд Леди России 50+». Впереди ее ждет международный этап конкурса, Lady World, который пройдет в Сочи с 30 сентября по 6 октября.

Победительница особенно рада, что волшебный момент с ней разделили самые близкие люди Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











— Этот конкурс много внес в меня. Благодаря ему я приобрела столько новых знакомств, эмоций. Женщин надо вытаскивать на сцену, это необходимо. А то ведь мы настолько в себе, в своей семье, в огороде, вот все прям как-то скукожились и закрылись. Нет, надо раскрываться, надо заявлять о себе. И когда ты так о себе заявляешь, к тебе даже собственные дети начинают по-другому относиться. Они теперь меня так и называют: королева. А от этого и я себя так чувствую и, знаете, грудь колесом, плечи расправляются.



Конкурс позволил участницам примерить на себя самые разные образы Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











Анжела рассказывает, что у нее были ситуации, когда подруги просили примерить корону. Но кемеровчанка не позволяет этого сделать — она считает, что украшение можно только заработать.

Финал конкурса красоты Анжела воспринимает как начало пути к новой короне мирового уровня Источник: Елена Шкуратова-Пузикова / Vk.com

Хоть конкурс красоты и стал для Анжелы большим открытием, максимальную гордость она испытывает, рассказывая о сыновьях. Дело в том, что брак Анжелы распался 17 лет назад, на тот момент у нее было два ребенка-школьника. Воспитывать их пришлось кемеровчанке одной. Позже она встретила отца третьего сына, но замуж за него так и не вышла.

— Всегда детям говорила, видишь, кому-то тяжело — остановись и помоги, тебе не сложно, ты мужчина, за тобой вся страна, ты должен быть образцом. И еще с детства внушала мальчикам, как важно говорить дамам комплименты, совершать романтичные поступки. Я вспоминаю случай из школы: в седьмом классе в меня был влюблен один мальчик. Он говорил: «Я бы все звёзды для тебя собрал». Я ему сказала: «Так собери и подари». И на следующий день он пошел в военторг и купил там звёзды на погоны, целую горсть и принес мне. Казалось бы, не что-то сверхъестественное, но я этот поступок до сих пор спустя столько лет помню. Вот за такие вещи женщины любят мужчин, не за деньги. У нас мужчины перестали быть романтиками и женщинам этого не хватает.

По мнению кемеровчанки, именно сильные мужчины позволяют женщинам проявлять свои лучшие качества Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











По мнению Анжелы, воспитывать мальчика проще, чем девочку. В ее семье всё было строго по режиму, она старалась привить сыновьям дисциплину. Она говорит, что никогда не носила тяжелые сумки: ей помогали дети.

— Во дворе меня иногда называют Васса Железнова, но сын несет три сумки и открывает мне еще дверь. Потому что он джентльмен, — с улыбкой рассказывает Анжела.

Старший сын победительницы конкурса красоты после окончания школы поступил в Новосибирский институт железнодорожного транспорта. После армии решил связать свою жизнь с военной службой. Сейчас он находится в зоне СВО, поэтому мы не можем публиковать его имя.

— Работает в гарнизоне в Юрге, уже был в Сирии, у него и орден Жукова есть. Средний сын, Николай, окончил кадетский корпус, потом поступил в Академию МЧС. По распределению попал сюда, в Кемерово, тоже офицер. Младший, Степа, еще учится в гимназии, тоже собирается носить погоны, он, правда, выбрал МВД. Я рада, что мои дети выбрали такую стезю, я, во-первых, патриотка до мозга костей, а во-вторых, фанатка контроля и строгой дисциплины. Для меня важно, что их накормят, оденут, спать уложат, разбудят. То есть есть режим. А по поводу того, что их профессии опасные, — да, тревожно, но я горжусь. Я своих детей так воспитываю, что нужно отдать дань не только Родине, но и прежде всего своей семье. У старшего сына жена Елизавета родила ему двоих сыновей — Егорку и Захарку. И я считаю, что старший сын защищает прежде всего жену, детей, маму, братьев. Да, каждая минута волнительна, каждый звонок — вздрагивание, конечно, переживаю как мама, но как иначе?

Задумываться о возрасте некогда, на месте Анжела не сидит и привыкла окружать себя близкими и друзьями Источник: предоставлено Анжелой Суржиковой











Во время конкурса многие соперницы отмечали, что Анжела выглядит моложе своих лет. Она говорит, что ее рецепт сохранения молодости — не замыкаться дома, а расширять круг интересов и не бояться пробовать новое.

— У меня три высших образования. Психология, экономика и право. Еще в медицинском училась, но до конца не окончила. Но в работе пригождаются знания, которые успела получить. Я всегда иду во всё новое, люблю учиться и познавать. Я кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки — папа отдал в секцию в 13 лет. Хожу иногда в тир, у меня есть именная винтовка, это отвлекает от негативных эмоций. Дети тоже стреляют. Еще обожаю танцевать.