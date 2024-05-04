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Происшествия Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Новосибирске — автобус сбил женщину и её 4-летнюю дочь

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Новосибирске — автобус сбил женщину и её 4-летнюю дочь

Расследование дела находится на контроле в центральном аппарате СК РФ

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовного дело после ДТП с автобусом в Новосибирске. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

Сама авария произошла на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска 2 мая. Водитель автобуса «ПАЗ» сбил женщину и её четырехлетнюю дочь, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В конце апреля Александр Бастрыкин поручал доложить о результатах проверки аварии с фурой на трассе в Новосибирской области. В столкновении фуры и микроавтобуса пострадали четыре человека.

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Новосибирск Следственный комитет Александр Бастрыкин ДТП МВД ГИБДД
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