Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП в Новосибирске — автобус сбил женщину и её 4-летнюю дочь

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовного дело после ДТП с автобусом в Новосибирске. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.
Сама авария произошла на улице Титова в Ленинском районе Новосибирска 2 мая. Водитель автобуса «ПАЗ» сбил женщину и её четырехлетнюю дочь, которые переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Пострадавшие получили травмы и были доставлены в больницу.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Геннадьевичу Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — говорится в сообщении ведомства.
Исполнение поручения взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
В конце апреля Александр Бастрыкин поручал доложить о результатах проверки аварии с фурой на трассе в Новосибирской области. В столкновении фуры и микроавтобуса пострадали четыре человека.