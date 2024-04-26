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Происшествия Бастрыкин заинтересовался жуткой аварией в Новосибирской области — фура упала после столкновения

Бастрыкин заинтересовался жуткой аварией в Новосибирской области — фура упала после столкновения

Глава СК поручил дорожить о результатах проверки, начатой после ДТП

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ДТП произошло в Болотнинском районе

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку, начатую после аварии в НСО — 25 апреля на трассе Новосибирск-Иркутск столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовой автомобиль Howo. Об этом сообщает информационный центр СК России.

НГС уже рассказывал об этом ДТП: в результате него упала фура и пострадали четыре человека. Момент происшествия попал на видео. Прокуратура Болотнинского района организовала проверку.

— В СУ СК по Новосибирской области начата процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате и поручил доложить о предварительных и окончательных результатах, — говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

Новосибирец на Toyota Camry не пропустил карету скорой помощи на улице Большевистской — НГС публиковал видео.

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