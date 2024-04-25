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Происшествия На видео попало, как микроавтобус вылетел на встречную полосу — ролик с камеры фуры, которая упала после ДТП

На видео попало, как микроавтобус вылетел на встречную полосу — ролик с камеры фуры, которая упала после ДТП

Авария произошла в Болотнинском районе

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Авария произошла прошедшей ночью

Прокуратура Болотнинского района НСО организовала проверку после того, как ночью 25 апреля на трассе Новосибирск-Иркутск столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter (прежде была информация, что это Газель) и грузовой автомобиль Howo. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сегодня утром НГС уже писал об этой аварии: стало известно, что от удара грузовик опрокинулся. Момент случившегося попал на видео.

Кадры момента столкновения

Как уточняют в Госавтоинспекции, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Возбуждено дело по статье 12.24 КоАП (Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

По предварительной информации ГИБДД, 54-летний водитель Mercedes ехал со стороны Кемерова в сторону Новосибирска. Он столкнулся с двигавшимся во встречном направлении Howo, за рулем которого был 40-летний мужчина.

Грузовик опрокинулся

— В салоне микроавтобуса находились девять человек. В результате ДТП пострадали водитель Mercedes и три его пассажира в возрасте от 18 до 43 лет. Все четверо с травмами различной степени тяжести доставлены больницу, — говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Ранее на трассе под Новосибирском произошло жесткое ДТП — машину зажало между двумя фурами.

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