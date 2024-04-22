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Образование «Превратился в груду металла»: на трассе под Новосибирском случилось жесткое ДТП — машину зажало между двумя фурами

«Превратился в груду металла»: на трассе под Новосибирском случилось жесткое ДТП — машину зажало между двумя фурами

Авария произошла возле деревни Чахлово

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3 комментария
Машина сильно помялась

22 апреля около деревни Чахлово, расположенной в Болотнинском районе Новосибирской области, произошло ДТП с участием трех фур и машины. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».

В ролике с места, который опубликовал канал, видно, что в результате аварии легковой автомобиль сильно помялся.

— Превратился в груду металла, оказавшись между двумя грузовыми машинами, — говорится в посте.

На месте происшествия разбросано множество осколков

О пострадавших не сообщается. НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона.

Если вы стали очевидцем ДТП, обратитесь в редакцию.
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Недавно под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину — смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Ранее в Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка.

В начале апреля «Ниссан» на скорости влетел под прицеп стоящего КАМАЗа в Новосибирске. Пострадали четыре человека, пассажиров и водителя увезли в больницу.

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