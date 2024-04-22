«Превратился в груду металла»: на трассе под Новосибирском случилось жесткое ДТП — машину зажало между двумя фурами

Машина сильно помялась Источник: «АСТ-54» / Telegram











22 апреля около деревни Чахлово, расположенной в Болотнинском районе Новосибирской области, произошло ДТП с участием трех фур и машины. Об этом пишет Telegram-канал «АСТ-54 Black».



В ролике с места, который опубликовал канал, видно, что в результате аварии легковой автомобиль сильно помялся.



— Превратился в груду металла, оказавшись между двумя грузовыми машинами, — говорится в посте.

На месте происшествия разбросано множество осколков Источник: «АСТ-54» / Telegram

О пострадавших не сообщается. НГС обратился за комментарием в Госавтоинспекцию региона.



Недавно под Новосибирском грузовик насмерть сбил мужчину — смертельное ДТП произошло в Искитимском районе. Ранее в Первомайском районе автомобиль влетел в забор — появилась километровая пробка.

В начале апреля «Ниссан» на скорости влетел под прицеп стоящего КАМАЗа в Новосибирске. Пострадали четыре человека, пассажиров и водителя увезли в больницу.

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