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Происшествия «Ниссан» на скорости влетел под прицеп стоящего КАМАЗа в Новосибирске — пострадали четыре человека

«Ниссан» на скорости влетел под прицеп стоящего КАМАЗа в Новосибирске — пострадали четыре человека

Пассажиров и водителя увезли в больницу

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От машины после удара осталась только груда металла

В Новосибирске водитель на «Ниссане» влетел под прицеп КАМАЗа. ДТП произошло сегодня, 5 апреля, в 02:15 в Дзержинском районе.

— 32-летний мужчина на «Ниссане» ехал по Каменскому шоссе со стороны проспекта Дзержинского в сторону поселка Восход. И въехал в стоящий автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, припаркованный на обочине в попутном направлении, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.

В ДТП пострадал водитель «Ниссана», две его 24-летние пассажирки и еще одна молодая девушка. Всех четверых госпитализировали.

Вы были свидетелем этого ДТП? Знаете пострадавших? Свяжитесь с редакцией.
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Вчера в Новосибирске на видео попал момент страшного ДТП на Бердском шоссе.

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