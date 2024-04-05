«Ниссан» на скорости влетел под прицеп стоящего КАМАЗа в Новосибирске — пострадали четыре человека

В Новосибирске водитель на «Ниссане» влетел под прицеп КАМАЗа. ДТП произошло сегодня, 5 апреля, в 02:15 в Дзержинском районе.
— 32-летний мужчина на «Ниссане» ехал по Каменскому шоссе со стороны проспекта Дзержинского в сторону поселка Восход. И въехал в стоящий автомобиль КАМАЗ с полуприцепом, припаркованный на обочине в попутном направлении, — объяснили в Госавтоинспекции Новосибирска.
В ДТП пострадал водитель «Ниссана», две его 24-летние пассажирки и еще одна молодая девушка. Всех четверых госпитализировали.
Вчера в Новосибирске на видео попал момент страшного ДТП на Бердском шоссе.