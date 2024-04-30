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Животные Родители родом из США: в Новосибирске выставили на продажу трех пони — за каждого из них просят по 100 тысяч

Родители родом из США: в Новосибирске выставили на продажу трех пони — за каждого из них просят по 100 тысяч

Владелец предоставит полный пакет документов на животных

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Возраст пятнистого пони — 4 года, возраст рыжего — 2 года

В Новосибирске выставили на продажу трех пони. За каждого их них просят по 100 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.

Как говорится в объявлении, возраст пятнистого пони — 4 года, высотой он 80 сантиметров. Возраст рыжего — 2 года, он ростом также 80 сантиметром. Вороной пони ростом 70 сантиметров, ему всего 11 месяцев. По словам продавца, родители мини-лошадей из США.

Вороному пони 11 месяцев

Также владельцы предоставят полный комплект документов при передаче пони новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

Ранее в Новосибирске выставили на продажу щенков французского бульдога. Цены превышают 100 тысяч рублей.

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