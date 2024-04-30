Родители родом из США: в Новосибирске выставили на продажу трех пони — за каждого из них просят по 100 тысяч

Возраст пятнистого пони — 4 года, возраст рыжего — 2 года Источник: Avito











В Новосибирске выставили на продажу трех пони. За каждого их них просят по 100 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте Avito.



Как говорится в объявлении, возраст пятнистого пони — 4 года, высотой он 80 сантиметров. Возраст рыжего — 2 года, он ростом также 80 сантиметром. Вороной пони ростом 70 сантиметров, ему всего 11 месяцев. По словам продавца, родители мини-лошадей из США.

Вороному пони 11 месяцев Источник: Avito











Также владельцы предоставят полный комплект документов при передаче пони новым хозяевам. Корреспондент НГС попытался связаться с продавцом, но на звонки журналиста никто не ответил.

