Разводил Катю Лель и Панина*, терял лицензию. Что известно об экс-адвокате Ефремова Эльмане Пашаеве, которого ранило на СВО

Источник: Pashaev.elman / Instagram (деятельность запрещена в РФ); Vero / kino-teatr.ru











Сегодня ночью стало известно, что экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в зоне СВО. Он попал под обстрел под Угледаром, получил контузию и ранение в ногу.



На СВО Пашаев отправился в прошлом году, он помогает бойцам гуманитаркой. А когда-то Эльман занимался бракоразводными процессами и получил скандальную известность во время суда над Михаилом Ефремовым. В этом материале MSK1.RU рассказывает, кто такой Эльман Пашаев и почему адвоката несколько раз лишали лицензии.

Стал сиротой в 15 лет

Эльман Пашаев родился 22 декабря 1971 года в селе Шишкая Армянской ССР — нынешней Республики Армения. Будущий юрист осиротел в 15 лет: его мать, отец и два брата погибли в автокатастрофе, произошедшей по вине нетрезвого водителя КАМАЗа. По его словам, когда родственники Пашаева узнали, что у водителя остались двое несовершеннолетних детей, они сделали всё, чтобы виновник ДТП остался на свободе.

Родные Эльмана помогли ему окончить школу. После он отслужил в армии в Одесском военном округе, был участником Приднестровского конфликта в 1990–1991 годах, говорится на сайте его компании «Пашаев и партнеры». После службы Эльман работал журналистом в газетах «Ахтарыш» и «Хаг созу», а затем перешел в МВД Азербайджана.

Источник: Pashaev.elman / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











В 26 лет Пашаев перебрался в Москву и начал карьеру юриста. Он окончил несколько вузов — Первый московский юридический институт, Московскую государственную юридическую академию, Российскую академию государственной службы при президенте РФ. Также поступил в аспирантуру Московской государственной юридической академии на специальность «криминология», но так и не закончил обучение.



Кроме того, Эльман учился за рубежом: во Франции, Японии, Великобритании и США. Также читал лекции в Оксфордском университете и в университете Джонса Хопкинса. В 2004 году его приняли в Московскую коллегию адвокатов «Эгида». А уже через пять лет Пашаев основал собственную организацию — Международную юридическую компанию «Эльман Групп» («Пашаев и партнеры»).

Пашаев женат, его супруга Алена — дерматолог-косметолог. У пары двое детей: сын Элвин и дочь Ариана.

Источник: Pashaev.elman / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Источник: Pashaev.elman / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Элвин пошел по стопам отца и занимается адвокатским делом: он регулярно появляется на совместных с отцом снимках у судов — Эльман называет его «коллегой». Также на личной странице молодого человека в Instagram (деятельность запрещена в РФ) указано, что он предприниматель — продает на маркетплейсах косметику бренда Fancy Cosmetics.



Источник: Pashaev.elvin / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Разводил звезд и терял статус адвоката

За всю уголовную практику с участием Пашаева было вынесено более десяти оправдательных приговоров и прекращено более 100 уголовных дел, говорится на сайте «Пашаев и партнеры». Также адвокат выиграл более тысячи гражданских и арбитражных дел.

Наибольшую известность Эльман получил благодаря бракоразводным процессам. Он представлял интересы актера Алексея Панина* по опеке над несовершеннолетней дочерью, был адвокатом певицы Кати Лель, когда она делила имущество с бывшим мужем. По информации «Росбалта», в 2013 году к Пашаеву обратилась Анна Лаврентьева — жена помощника депутата Госдумы Александра Угнича. В 2014 году его клиенткой стала Галина Васильева, разводившаяся с заместителем гендиректора гостиницы «Рэдиссон Славянская» Михаилом Васильевым.

Источник: Pashaev.elman / Instagram (деятельность запрещена в РФ)











Еще за помощью к Пашаеву обращались композитор Юрий Шерлинг, гимнастка Дарья Дмитриева, бизнесмен Феликс Комаров.



Эльмана несколько раз лишали статуса адвоката. В 2011 году его исключили из Московской коллегии адвокатов «Эгида» по жалобе оппонента. Через год он восстановил свой статус, но в 2013 году вновь потерял его.



В 2018 году адвокат находился под следствием из-за подозрений в вымогательстве. Сначала адвокату избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, но затем изменили статью на ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство), и Пашаев был приговорен к году лишения свободы условно, пишет «АиФ».



Дело Ефремова

Самое известное дело в карьере Пашаева — судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, который 8 июня 2020 года выехал на встречную полосу и столкнулся с легковушкой Lada. В результате водитель автомобиля погиб.

После случившегося Михаил Ефремов записал видео, в котором признал себя виновным в ДТП, но затем по совету Пашаева изменил показания. Сам Эльман делал противоречивые заявления: якобы в момент аварии за рулем находился другой человек, потом — что во время автокатастрофы у актера случился приступ эпилепсии. В ходе процесса он также говорил, что причиной ДТП могли стать «энергетические дыры» и «аэрозольные облака» и что следствие не учло версию о перехвате автомобиля Ефремова хакерами.

Источник: Vero / kino-teatr.ru











Высказывания и поведение защитника сочли недопустимыми, его лишили лицензии. В сентябре 2022 года Пашаев восстановил адвокатский статус, но через пять дней вновь потерял его.



Спустя время Ефремов решил отказаться от помощи адвоката, но спустя три дня снова нанял Пашаева. В итоге артиста приговорили к 8 годам лишения свободы и обязали выплатить компенсацию в размере 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП. Эльман сообщил о намерении обжаловать приговор.

В интервью MSK1.RU адвокат рассказал, что дело Ефремова не повлияло на его карьеру, а стало «головной болью».

— Вряд ли, всё как было, так и есть. Что может измениться? Это не дало мне ничего нового — пожалуй, только стало головной болью, — сказал он.



СВО и ранение

В мае 2023 года стало известно, что Эльман Пашаев занимается доставкой гуманитарной помощи российским военным, участвующим в СВО. Сейчас он служит в одном подразделении с мужем Елены Блиновской Алексеем, занимается поставками беспилотников в армию и их сборкой. Часто он выходит с бойцами в поле, чтобы осмотреть местность и разведать обстановку.

Сегодня ночью Telegram-канал «Пашаев ТВ» сообщил, что адвокат получил ранение под Угледаром от дрона «Камикадзе». Это случилось во время выполнения боевого задания — Пашаев защитил своего товарища и попал под обстрел при попытке уничтожить БПЛА.

Источник: Shot / T.me











Экс-защитник Ефремова ждал эвакуации более пяти часов. Он получил контузию и ранение в ногу. По словам его жены Алены, жизненно важные органы не задело, врачи уже оказали Пашаеву нужную помощь.



Прочитайте интервью юриста Эльмана Пашаева, в котором он рассказал MSK1.RU о деле Ефремова, СВО и поездках на передовую.