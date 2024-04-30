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Страна и мир Пигкассо: как свинья-художник заработала больше миллиона долларов на картинах

Пигкассо: как свинья-художник заработала больше миллиона долларов на картинах

Она прославилась в 2021 году после продажи самой дорогой работы

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Свинья по кличке Пигкассо из заповедника для спасенных сельскохозяйственных животных в ЮАР стала известна во всём мире благодаря своему таланту живописца.

— Если бы вы дали восьми миллиардам людей кисти, они бы все взяли их и что-нибудь нарисовали, — говорила хозяйка свиньи Джоан Лефсон. — Дайте эти кисти восьми миллионам свиней, и найдется только одна, которая начнет рисовать. Именно это придает искусству Пигкассо исключительную ценность.

За 8 лет своей жизни Пигкассо написала сотни картин и каждую работу подписывала своим пятачком. Свинка стала первым животным, у которого прошла персональная художественная выставка — сначала в ЮАР, а затем и в других странах мира. Кроме того, Пигкассо установила своеобразный мировой рекорд стоимости картины, написанной животным, — ее произведение «Дикая и свободная» было продано за 20 тысяч фунтов стерлингов — больше 2 миллионов рублей.

Как свинья Пигкассо начала рисовать — смотрите на видео выше.

Умерла Пигкассо 6 марта от ревматоидного артрита.

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