Пигкассо: как свинья-художник заработала больше миллиона долларов на картинах

— Если бы вы дали восьми миллиардам людей кисти, они бы все взяли их и что-нибудь нарисовали, — говорила хозяйка свиньи Джоан Лефсон. — Дайте эти кисти восьми миллионам свиней, и найдется только одна, которая начнет рисовать. Именно это придает искусству Пигкассо исключительную ценность.

За 8 лет своей жизни Пигкассо написала сотни картин и каждую работу подписывала своим пятачком. Свинка стала первым животным, у которого прошла персональная художественная выставка — сначала в ЮАР, а затем и в других странах мира. Кроме того, Пигкассо установила своеобразный мировой рекорд стоимости картины, написанной животным, — ее произведение «Дикая и свободная» было продано за 20 тысяч фунтов стерлингов — больше 2 миллионов рублей.

