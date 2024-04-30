«В очередях друг друга скоро поубивают»: что происходит в паспортном столе на Костычева — люди толпятся там ради штампа

Люди ходят сюда месяцами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В Новосибирске в отделе по вопросам миграции отдела полиции № 7 по несколько раз в неделю стали собираться очереди. Жалобы на ситуацию получила и редакция НГС. Новосибирец Федор стал очевидцем того, что люди приходят в отдел по нескольку раз в неделю, чтобы поставить печати в свидетельствах о рождениях своих детей, но получается это не всегда. Корреспонденты НГС отправились в отделение и выяснили, что там происходит, почему новосибирцы вынуждены ходить в полицию безрезультатно и на что они готовы, чтобы заполучить заветную печать. Подробности — в нашем репортаже.



Очередь «на штампик»

В пятницу, 26 апреля, в 9 утра очереди из людей на улице не было, как это происходило днем в понедельник, 22 апреля. Но когда корреспондент НГС зашла внутрь, то увидела толпу народа. Люди терпеливо стояли, чтобы взять электронный талон или обратиться за консультацией на ресепшене. В этой очереди никто особо не ссорился. Но в какой-то момент послышались жуткие крики из глуби помещения.



В узком коридоре я заметала более плотную толпу народа. Женщины с детьми, даже грудными, подростки, тут же мужчина на инвалидной коляске, целые группы людей. На вопрос, что происходит, они раздраженно вздыхали.

Люди ругаются в очередях и устраивают споры Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











— Вот, в очереди «на штампик» стоим, — нервно поясняет мне стоящая в очереди женщина с темными волосами.



Выясняется, что злополучные «штампики» ставят 2 раза в неделю — по понедельникам и пятницам с 9 утра до 13 часов. По новому закону с 1 марта у всех детей до 14 лет в свидетельстве о рождении должна стоять красная отметка о гражданстве России. Если печати нет, ребенка не выпустят за границу. Без него нельзя получить паспорт или прописаться, а следовательно, например, записать ребенка в больницу, получать выплаты и так далее.



— У меня внук в 1-й класс пойдет. И нам сказали ставить штамп. Иначе ребенка не возьмут попросту в школу, — отметила расстроенная женщина.



«По какому из списков вставать в очередь?»

В определенный момент люди снова начали волноваться и препираться. Со слов возмущенных граждан, чтобы попасть в кабинет на прием и получить заветный штамп, они ходят стабильно 2 раза в неделю, словно на службу в миграционную полицию, и пытаются поймать удачу за хвост. При этом гарантии на успех нет — отчаявшиеся новосибирцы заводят специальные списки очередности. Наступает следующий приемный день. Старые списки с теми, кто не успел попасть в заветный кабинет накануне, уничтожают вновь пришедшие и заводят новые. Либо одновременно по рядам гуляет 2 списка. Народ скандалит, спорит, вокруг звучит отборный мат.



— Они тут вчерашнюю очередь какую-то втирают, а вон там список сегодняшний, он сформирован по живой очереди, день в день, а не когда-то там кто-то там его завел, — пытается объяснить происходящее одна из стоящих неподалеку дам.



— Кто последний? Что вообще происходит? По какому из списков вставать в очередь? — растерянно вопрошает только подошедший озадаченный мужчина, крутя головой по сторонам.

Были посетители, которые не выдерживали в очереди и просто уходили Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











В целом же, сетуют сибирячки, несмотря на толпу народа, в кабинете принимает всего один специалист. Очередь, по словам женщин, движется очень медленно. Они рассказали, что за 52 минуты успело пройти только 10 человек.



— И на «Госуслугах» нельзя записаться. Только на месте, по живой очереди. Я уже 4-й раз прихожу, я вам могу сказать. И со списками дурдом — есть сегодняшний, а есть недельный. Не пускают в кабинет. Никто оттуда уже давно не выходит. Люди возле него стоят стеной. Туда вообще даже не протолкнуться, — сердится Мария.



Раньше, отмечают дамы, этот штамп ставили по желанию, но предупреждали: он не был нужен, поэтому родители, как правило, не спешили его ставить. Теперь же штампы понадобились всем, поэтому и возник ажиотажный спрос, а очередь прописана почти на месяц вперед.



— Как-то надо вопрос решать. Специалистов больше привлечь, кабинетов больше открыть, кто будет ставить эти штампы. А иначе так и будет продолжаться это сумасшествие. Люди в очередях друг друга скоро поубивают, — вздыхает местная жительница Наталья.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали происходящее Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Вводят упорядоченную запись

Одна из стоящих в очереди женщин проходит на ресепшен, затем возвращается с объявлением ко всем страждущим.



— Люди, если кому-то не срочно нужен штамп, начиная с 16 мая идет запись у администратора. Можно записаться и прийти в свое время. Там будет всё уже организованно, — объявляет она.



Часть стоящих кидается к ресепшену, остальные обреченно вздыхают — до 13 часов еще есть время, а значит и шанс проставить заветную печать, которая нужна срочно.



Одна из посетительниц, Ольга, рассказала, что пришла в миграционный отдел по поводу штампа первый раз. Она отметила, что запись на 16 мая ей не походит, так как у ее семьи запланирована поездка.

— Я не могу вообще понять ничего. Здесь мне дали какой-то список недельной давности. Кто-то говорит, что сегодня с 05:30 начали занимать живую очередь и сформировали новый список. И я вот не знаю, куда мне примкнуться. К какому вообще краю, — сетует женщина.

Ситуация в центре примерно такая — часовые очереди Источник: Настасья Медведева / NGS.RU

Еще одна женщина из очереди, Евгения, сообщила, что слышала, будто если родитель показывает купленные на ребенка билеты куда-либо, штампы проставляет непосредственно начальник отдела.

В ГУ МВД России по Новосибирской области корреспонденту НГС прокомментировали происходящее.



— Печать о гражданстве не является государственной услугой. Это функция, поэтому электронной очереди для этого нет. Всё проходит в порядке живой очереди. Все в курсе данной ситуации. Ситуация находится на контроле. В отдел направляем дополнительных сотрудников для того, чтобы оказать содействие коллегам в отделении и оказать содействие в сокращении очереди, — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.



Ранее НГС писал о том, что творится в новосибирском миграционном центре. Почти все иностранцы вынуждены оформлять документы здесь. Они проводят в очередях весь день.

