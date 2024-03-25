«Настоящий ад»: строгий фейс-контроль, плов и сотни иностранцев — что творится в новосибирском миграционном центре

В миграционном центре на Есенина всегда много народу Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Гражданам России в Новосибирске редко приходится сталкиваться с миграционными вопросами. Например, получить или поменять заграничный паспорт все желающие могут в любом выбранном из доступных отделении МВД с помощью приложения «Госуслуги». И совсем несладко живется тем, кто только оформляет разрешение на временное проживание (РВП), вид на жительство (ВНЖ) или гражданство России. Все дороги этих людей сводятся в одно место — в Миграционный или паспортно-визовый центр МВД России (ПВЦ) на улице Есенина, 1Г. Те, кто сталкивался с работой учреждения, слагают о нем не очень хорошие легенды и мечтают туда больше не возвращаться. Люди жалуются на многочасовые очереди, недостаток сотрудников в ведомстве и неудобство системы в целом. Корреспондент НГС отправилась по указанному адресу и пообщалась с теми, кто пытается тут оформить документы. Подробности — в репортаже.



Плов, самса и очереди

Часто люди тратят на оформление документов целый день и даже больше Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Вообще, по дороге в сторону здания на Есенина, 1Г сразу становится понятно, куда вы держите путь. Чем ближе такси приближалось к пункту назначения, тем больше попадалось вывесок с прилагательным «миграционная». Миграционная помощь, миграционные услуги, нашелся даже миграционный автосервис.

На месте сразу же бросается в глаза толпа народа. Люди стоят на улице у входа, на лестнице, снуют туда-сюда. Большинство выглядят растерянными, кто-то громко ругается на непонятном языке. В громкоговорителе транслируют ценные указания для иностранных граждан: не доверять свои документы посторонним, не соглашаться оформлять их в других, кроме миграционного центра, местах, и прочее.

Внутри вошедшего сразу же обдает запахами восточной кухни — на первом этаже тут расположилась просторная столовая. Меню незамысловатое: самса в форме треугольников и квадратов (состав тот же, вес такой же, просто разнообразие форм) по 100 рублей, плов — по 200 рублей, лагман, пирожные, лепешки. Гостеприимные хозяева встречают всех с радостью. Гости размещаются за столами, на которых стоят пластиковые бутылки с соусом из уксуса и лука с чем-то зеленым. К слову, самса оказалась довольно вкусной и сочной — мяса и лука достаточно.



— Такое ощущение, что попал в торговый центр для мигрантов, — оценил атмосферу новосибирец Максим (имя изменено по его просьбе).



На первом этаже тут открыли столовую с восточной кухней Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Маргарита — гражданка Казахстана, но уже давно живет и работает в Новосибирске. Она не в первый раз приходит в миграционный центр и считает появление столовой и магазина на другой стороне здания переменами к лучшему. Раньше, по ее словам, некоторые питались прямо в помещении, где осуществлялся прием документов, либо на улице.



— Некоторые в очередях сидели и ели. Другие приезжали сюда целыми семьями и ночевали в машинах прямо тут, чтобы занять очередь. Я как-то видела, как одна семья достала что-то наподобие казана и готовила прямо на парковке. Так что это даже хорошо, что открыли несколько кафе с восточной кухней.

На третьем этаже иностранцы сдают экзамены и проходят медкомиссию Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











На третьем этаже разместились филиал Санкт-Петербургского государственного университета, где иностранцы сдают экзамены (в частности, на знание русского языка), а также «Медицинская миграционная служба».



Фейс-контроль

Строгие охранники пропускают только тех, кто пришел с талонами Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Под лестницей сидит компания молодых людей. Удивительно, как они туда пробрались — в полный рост там не встать. На лестнице над ними толпится народ.

На втором этаже размещается паспортно-визовый центр МВД России. На входе дежурят мужчина в маске и охранник. Они не пускают внутрь почти никого — только людей, которые пришли с талонами по предварительной записи.

— Их работу я бы оценила сейчас на 2 балла или даже на 1. Я как юридическое лицо не могу отправить уведомление. Не понятно, что делать — записываться заранее нужно, брать талон онлайн? Месяц назад была последний раз, все спокойно прошло: зашла внутрь, взяла талон, постояла в очереди минут 30, сдала. Сейчас даже внутрь не пустили, — возмущается Екатерина.

Многие ждут решения вопросов на лестницах. Люди недовольны происходящим Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Журналиста НГС тоже останавливают на входе — требуют талон, заявляя, что журналистов уж тем более пускать внутрь не обязаны. Стоящие вокруг меня в основном мужчины в растерянности — они тоже не прошли.



— Мы «старшего» нашего ждем. Он нам патент делает. Сейчас придет, все сделает, — объясняет один из них.



Что происходит внутри

Бывалые посетители миграционки отмечают, что охрана на входе, возможно, к лучшему — так стало собираться меньше людей. До этого нововведения, говорят они, некоторые целыми семьями приходили и толпились в помещении, создавая еще большие очереди. Часть мужчин и сейчас пришла сюда со своими женщинами. Многие бурно что-то обсуждают с ними, ругаются, жестикулируют. Другие стараются скрыть их от чужих глаз.



— Я как-то в очереди стояла, и пока ждала, заметила, как один мужчина с женой тоже стоял. Он ее отвернул к стенке, и она все это время так стояла, смотря в стену. Чтобы ее никто не видел. Вообще в этом месте я всегда чувствую себя неловко, некомфортно. Такое ощущение, что попал в какое-то другое государство, в другой мир, — вздыхает, описывая «их нравы» Маргарита.

Те, кто смог пройти внутрь, говорят, что там изматывают длинные очереди Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Второй собеседник НГС, Максим, который тоже не раз бывал в миграционном центре, рассказал, что внутри есть все необходимое: можно сделать фото на документы, распечатать что-то или сделать копии. И повсюду висит реклама различных займов. При этом, добавил он, нередко работники центра повышают голос на пришедших за помощью иностранцев.



— Вы скорее всего сразу попадаете в очередь, где человек на ресепшене будет орать на иностранца за то, что тот плохо говорит по-русски. При этом очень громко, как будто так человек будет лучше понимать, — сказал Максим. — Автомат с талончиками часто не работает, поэтому приходится все делать вручную, при этом в половину самых важных окон очередь всегда живая. Или еще факт: чтобы подать документы на РВП или ВНЖ, необходимо позвонить и записаться заранее. Но трубку в миграционном центре не берут вообще, через «Госуслуги» записаться невозможно, через сайт тоже. В итоге вы приходите и стоите в гигантской очереди, где люди сами формируют какие-то списки, чтобы не потеряться.

А вот так некоторые иностранцы ждут прием под лестницей — согнувшись в три погибели Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Максим рекомендует сразу на ресепшене попроситься в окно, где любезно заполнят все документы и буквально за руку отведут на подачу документов. Это будет стоить денег, но нервы дороже, уверен молодой человек.



— Подадите документы, а вам скажут: «кош келдыныздер» («добро пожаловать» в переводе с казахского. — Прим.ред.). Очень гостеприимно, спасибо. Документы вам поправят и отведут на подачу, где поставят печать и заставят ждать пару месяцев, — отмечает Максим.



Главные проблемы

Маргарита уверена, что проблемы в Центре часто связаны еще и с нехваткой сотрудников. Первый раз девушка пришла в этот миграционный центр в 2021 году и помнит, как все было тогда.



— Я делала РВП. Это было долго и мучительно, настоящий ад. Самое жесткое, что я помню, — как стояла в очереди шесть часов, — рассказала она. — Одна из процедур — сдача отпечатков пальцев. Принимали их в маленьком кабинете, и мы стояли там шесть часов. Сотрудник еще сходил на обед на час, потом вернулся. Делал все довольно долго, вводил данные. Нас было человек 60.

Люди в очередях проводят много времени, поэтому с удовольствием идут в ближайший общепит Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Теперь Маргарита оформляет ВНЖ — для этого снова пришлось сдавать отпечатки пальцев. Спустя три года процедура не изменилась: проделать все можно все также в единственном кабинете.



— Я поняла, что там не хватает сотрудников. Девушка, которая брала у нас отпечатки, одновременно работала на ресепшне. Она 1,5 часа не возвращалась, собралась очередь. Только когда ее на ресепшене сменил мужчина, она вернулась и продолжила прием, — вздыхает Маргарита. — В последний раз я часа четыре в очереди провела. Но это ерунда — раньше толпы с улицы начинались. В целом просто бесит, что из-за какой-то бумажки, которую нужно сдать, надо потерять весь день.



Маргарита отмечает: она хоть и иностранка, проще и быстрее решает проблемы в миграционке. Людям, которые плохо знают язык, приходится в разы хуже: они долго и часто неправильно заполняют документы, очень медлительные, не понимают, куда им идти и что делать. В миграционном центре они, заметила девушка, могут провести не один день. И на них еще пытаются заработать, как считают многие.



— Они в основном ничего не знают, и я слышала, их заставляют комиссию проходить именно в «Медицинской миграционной службе», хотя, по сути, справки из других медучреждений тоже должны быть разрешены, — размышляет собеседница НГС.



Уланбек много лет живет в Новосибирске. Раньше мужчина держал два кафе в районе барахолки, теперь работает таксистом. Он полагает, что километровые очереди в миграционном центре провоцируют и сами иностранцы.



— В этот раз был с братом, делал ему разрешение на работу. В 14:10 талон получил, в 17 сказали, что уже не работают, но нам надо сидеть тихо и ждать очереди. В 18 часов я зашел в кабинет. Но, считаю, в этом виноваты сами мигранты — приходят сюда без головы. Им оплатить патент нужно, 6200 рублей, а они с 5-тысячными купюрами бегают, меняют, и поменять им никто не может. Безнала у них тоже в основном нет. Из-за них очередь затягивается сильно, их же ждут, — объясняет Уланбек.

Некоторые иностранцы признают, что очереди создают такие же мигранты Источник: Настасья Медведева / NGS.RU











Мужчина также отметил, что порой в зале собирается около 200 человек, и в такие моменты там нечем дышать. Зато, замечает он, есть в этом и хорошее. Например, люди, объединенные общими проблемами, стараются вести себя дружно: по очереди отдыхают на сидячих местах, когда ожидание приема растягивается на 4–6 часов, а работники миграционки порой пропускают под конец рабочего дня без очереди женщин.



НГС направил запрос в ГУ МВД России по Новосибирской области с просьбой пояснить, планируется ли в миграционном центре на Есенина, 1Г решать проблемы с очередями и поступали ли жалобы на работу сотрудников центра в ведомство. Ответ ведомства будет опубликован, как только редакция его получит.



Ранее НГС писал о том, как и чем живет рынок на Федосеева — он застрял в 90-х и едва держится на плаву.



Самые важные новости Новосибирска и региона — в Тelegram-канале NGS.RU. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе событий.