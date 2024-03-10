Бордовый бархат, холод и лосины: как и чем живет рынок на Федосеевской — он застрял в 90-х и едва держится на плаву

В Новосибирске уличная торговля носит народный характер и, пожалуй, никто не представляет своей жизни без нее хотя бы визуально. В районе станции метро «Золотая Нива» расположились крытые ряды и отдельные киоски, где торгуют всем, начиная с тюльпанов в канун 8 Марта и заканчивая сантехникой. Корреспонденты НГС пообщались с местными торговцами и выяснили, почему они сами предпочитают маркетплейсы, работая тут, и кто их постоянные покупатели.
Ушла молодость
Приезжаем на рынок «Молодежный» на Федосеева, 24, примерно в обед. Буква на вывеске отпала. Народа не много, но и не мало. Вокруг — два крытых подобия торговых центра откуда-то из 90-х. Непонятной консистенции крыши, ломаный рельеф зданий. Заходим в первый. Ощущение, что жизнь тут навсегда остановилась.
Территория разделена на две части. В одной — все перегорожено фанерой. В другой еще теплится жизнь. Подходим туда, где она есть. На прилавках продаются куриные яйца, какие-то крупы, и …детские машинки. Продавец на эту странность ничего вразумительного ответить не смогла.
— 250 рублей. Все продали, одна осталась. А так нормально мы живем, все хорошо. Покупателей меньше, конечно, но нормально. В целом, на рынке тишина. А почему так, я не знаю, — отметила продавец и отказалась называть свое имя.
Идем дальше. Шикарная ткань поверх столов-прилавков в свадебном стиле — бордовый цвет тут всюду. Продавца находим в соседней хлебной. Про одежду рассказать женщина не может — акцентируется на хлебе.
— Закрываемся, слухи такие. Всех закроют. А так хорошо, прекрасно живем. У нас свои клиенты уже давно, 30 лет одни и те же хлеб берут, и будут брать. Мы его сами печем — смысл закупать?, — отмечает продавец.
Харизматичная женщина отметила, что в выборе одежды для себя шагает в ногу со временем — заказывает вещи на маркетплейсах. Там ее привлекает ассортимент.
— Мы сели в лужу. Все предпочитают маркетплейсы. Но привычный народ, который брал вещи, берет и будет брать. Им неинтересна барахолка, им нужно здесь. Старики же не пойдут туда, которые здесь уже 10−20 лет берут. Они никогда туда уже не пойдут. Хоть на 10 рублей, но тут дешевле, вот и все, моя красавица, — заключила она.
«Одолели магазины»
Елена Петровна в торговле около 20 лет. Работала на рынках в Дзержинском и Октябрьском районах. Сейчас торгует вещами на Федосеевском. По мнению женщины, тут со временем обстановка становится только хуже.
— Одолели магазины, одолела конкуренция. Года два уже точно сидим, потому что до пенсии год остался. А потом досвидос. Жалею, что ушла в конце 80-х в торговлю. Я ж по образованию вязальщица. А ушла сюда. И мне 10 лет накинули. А то, что я честно отчисляла — никого не волнует, — вздыхает Елена Петровна.
У женщины 2 точки. За каждую нужно платить по 15 тысяч рублей ежемесячно. Соответственно, ежемесячная плата — 30 тысяч рублей. До пенсии остался год, и мысленно Елена Петровна уже там. По ее словам, контингент на рынке стандартный — жители микрорайона.
Работать на морозе в боксах холодно. Елена Петровна вяжет сама себе теплые вещи. Раньше, по ее словам, торговля на «Федосеевском» начиналась в 8 утра. Теперь сибирячка приходит в 11. За полчаса вывешивает вещи в 2 боксах, уходит в районе 19 часов.
Пока общаемся, подходит покупатель — Наталья Григорьевна. Она собралась в санаторий, купила тут лосины, и желает приобрести другие вещи.
— Я вчера тут лосины купила, мне очень понравилось. Я уезжаю на реабилитацию. Здесь недалеко, в районе. У меня прооперированы ноги. И поэтому там нужно заниматься. Еще купальник надо, чтобы заниматься в бассейне. Не плавать, а просто гимнастику ногами делать. И зал там специальный гимнастический есть, — говорит Наталья Григорьевна.
«Мы здесь выживаем»
Продавец хозтоваров Елена жмется ближе к обогревателю. В помещении и правда не тепло. Елена отметила, что работает на точке больше полугода, сам отдел работает 22 года. Покупатели идут неохотно, но в основном стабильно и сезонно. При этом сама Елена в торговле больше 30 лет, и уверена: раньше люди покупали лучше.
— Когда как идут. Допустим, перед дачами будут брать грунты. В основном, пенсионеры. Я вообще в торговле давно, уже больше 30 лет. Даже для сравнения, раньше всегда было лучше. Возможно, это из-за того, что большая конкуренция сейчас, а еще не выходя из дома можно все купить. Но реальная торговля никогда не затмит ту, что в Интернете, — заключила она.
Сергей из соседнего ТЦ 15 лет продает сантехнику. Мужчина с годами не видит убыли клиентов. В 70-е годы он промышлял спекуляцией — ездил в Москву за женскими сапогами.
— Не знаю, сносят соседей или нет. Но если надо, снесут нас, и не спросят, если уж так по совести. Но пока никто не дергает. Закрыл я уже несколько магазинов, но мне на жизнь хватает. Был бы молодой — еще бы поспорил. К 8 Марта пятрых женщин поздравил — дочки, внучки.
НГС ведет серию материалов о стихийной и странной торговле в Новосибирске. Мы рассказываем о том, как и чем торгуют на мини-рынках и в стихийных рядах лоточников, которые выживают в борьбе с супермаркетами и онлайн-магазинами. Все тексты можно почитать в сюжете Истории уличных торговцев.