Бордовый бархат, холод и лосины: как и чем живет рынок на Федосеевской — он застрял в 90-х и едва держится на плаву

Ушла молодость

Приезжаем на рынок «Молодежный» на Федосеева, 24, примерно в обед. Буква на вывеске отпала. Народа не много, но и не мало. Вокруг — два крытых подобия торговых центра откуда-то из 90-х. Непонятной консистенции крыши, ломаный рельеф зданий. Заходим в первый. Ощущение, что жизнь тут навсегда остановилась.



Территория разделена на две части. В одной — все перегорожено фанерой. В другой еще теплится жизнь. Подходим туда, где она есть. На прилавках продаются куриные яйца, какие-то крупы, и …детские машинки. Продавец на эту странность ничего вразумительного ответить не смогла.