«На месте реанимация»: из окна общежития вуза в Новосибирске выпала девушка

Вечером 5 мая в Новосибирске заявили, что из окна здания общежития одного из университетов выпала девушка. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на поступившую информацию.
— На месте работает реанимация, — сказано в сообщении.
На сайте вуза сказано, что общежития — структурное подразделение университета, расположенное в Заельцовском районе. В госучреждении числятся два общежития.
НГС позвонил на номера телефонов общежитий. В первом случае на звонок ответили, но вскоре сбросили вызов, во втором — сообщили, что данных о происшествии не было.
Вместе с тем в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили НГС, что по факту обнаружения тела девушки следователи проводят проверку.
— Заельцовском межрайонным следственным отделом проводится уголовно — процессуальная проверка по факту обнаружения в ночное время 5 мая 2024 года тела девушки на придомовой территории одного из домов в Заельцовском районе города Новосибирска, — уточнили в ведомстве.
Следователь проводит осмотр места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.
В начале апреля в Новосибирске заявили, что с верхнего этажа дома выпал мужчина.