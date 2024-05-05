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Происшествия «На месте реанимация»: из окна общежития вуза в Новосибирске выпала девушка

«На месте реанимация»: из окна общежития вуза в Новосибирске выпала девушка

Информацию НГС подтвердили в СК

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Следователи проводят проверку

Вечером 5 мая в Новосибирске заявили, что из окна здания общежития одного из университетов выпала девушка. Об этом сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black» со ссылкой на поступившую информацию.

— На месте работает реанимация, — сказано в сообщении.

На сайте вуза сказано, что общежития — структурное подразделение университета, расположенное в Заельцовском районе. В госучреждении числятся два общежития.

НГС позвонил на номера телефонов общежитий. В первом случае на звонок ответили, но вскоре сбросили вызов, во втором — сообщили, что данных о происшествии не было.

Вместе с тем в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили НГС, что по факту обнаружения тела девушки следователи проводят проверку.

— Заельцовском межрайонным следственным отделом проводится уголовно — процессуальная проверка по факту обнаружения в ночное время 5 мая 2024 года тела девушки на придомовой территории одного из домов в Заельцовском районе города Новосибирска, — уточнили в ведомстве.

Следователь проводит осмотр места происшествия, изучаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

В начале апреля в Новосибирске заявили, что с верхнего этажа дома выпал мужчина.

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