«Кричал и стонал, пока не приехали медики»: очевидцы заявили, что на Выборной выпал мужчина

Ночью 8 апреля с верхнего этажа дома, расположенного на улице Выборной, 105 в Новосибирске, выпал мужчина. Об этом со ссылкой на подписчика сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте».
По информации паблика, падение произошло примерно в час ночи. Автор поста заявил следующее:
— Пострадавший все время находился в сознании, кричал и стонал, пока не приехали медики.
На одном из видео с места происшествия слышно, как мужчина кричит, что ему больно. На другом — как его грузят в машину скорой помощи.
В управляющей компании «УК ЖКХ Октябрьского района» заявили, что ничего не знают о случившемся. НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД и СУ СК Новосибирской области, а также в Минздрав региона.
Ранее под окнами многоэтажки на Одоевского нашли тело мужчины — оно пролежало там час.