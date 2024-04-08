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Происшествия «Кричал и стонал, пока не приехали медики»: очевидцы заявили, что на Выборной выпал мужчина

«Кричал и стонал, пока не приехали медики»: очевидцы заявили, что на Выборной выпал мужчина

Судя по кадрам с места, пострадавший был в сознании

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ЧП произошло в ночь на понедельник

Ночью 8 апреля с верхнего этажа дома, расположенного на улице Выборной, 105 в Новосибирске, выпал мужчина. Об этом со ссылкой на подписчика сообщает «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По информации паблика, падение произошло примерно в час ночи. Автор поста заявил следующее:

— Пострадавший все время находился в сознании, кричал и стонал, пока не приехали медики.

На одном из видео с места происшествия слышно, как мужчина кричит, что ему больно. На другом — как его грузят в машину скорой помощи.

Видео с места произошедшего

В управляющей компании «УК ЖКХ Октябрьского района» заявили, что ничего не знают о случившемся. НГС обратился за комментариями в пресс-службу ГУ МВД и СУ СК Новосибирской области, а также в Минздрав региона.

Если вы стали очевидцем произошедшего или знаете что-либо о пострадавшем, обратитесь в редакцию.
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Ранее под окнами многоэтажки на Одоевского нашли тело мужчины — оно пролежало там час.

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