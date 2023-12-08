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СрочноПод окнами дома на Первомайке нашли тело мужчины
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Под окнами многоэтажки на Одоевского нашли тело мужчины — оно пролежало там час

Полиция проводит проверку

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Инцидент произошел в Первомайском районе

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8 декабря в Новосибирске под окнами дома на улице Одоевского, 1/2 обнаружили тело мужчины. Полиция начала проверку.

Читательница НГС сообщила в редакцию о том, что рядом с 17-этажкой было найдено тело, об этом ей рассказали соседи. Девушка рассказала, что на место приезжали полиция и скорая.

— Он пролежал около часа, — расскала читательница.

В пресс-службе ГУ МВД Новосибирской области подтвердили, что поступило сообщение об обнаружении тела без видимых признаков насильственной смерти. На месте работают сотрудники полиции. Проводится проверка.

НГС также дозвонился до ЖЭК «Горский». Там сообщили, что по поводу инцидента в организацию никто не обращался.

В конце октября парень погиб после падения из окна на Затулинке.

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